Cum ar arăta harta României dacă se aplică "planul Benea". 26 de județe ar putea să dispară

3 minute de citit Publicat la 07:00 11 Noi 2026 Modificat la 07:20 11 Noi 2026

Una dintre cele mai importante modificări ar putea viza Capitala și zona metropolitană. FOTO: Antena 3 CNN

România ar putea rămâne cu numai 15 județe, în loc de 41, dacă reforma administrativ-teritorială discutată în PSD ar fi aplicată într-o formă care să urmeze modelul celor 15 Curți de Apel din sistemul judiciar, invocat, marți, într-un interviu de Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și coordonatorul grupului de lucru care pregătește reforma.

Dacă s-ar aplica acest model, mai multe județe ar dispărea de pe hartă, fiind comasate cu cele în care se află sediile actualelor Curți de Apel. Acesta este doar un scenariu de lucru, nu o variantă finală sau o decizie politică asumată oficial.

Reforma, în această variantă, ar presupune redesenarea actualelor granițe administrative, astfel încât mai multe județe să fie reunite în unități teritoriale mai mari. Printre județele care ar putea rămâne centre administrative se numără Bihor, Timiș, Dolj, Constanța, Galați, Prahova, Alba, Mureș, Bacău, Iași, Suceava și Cluj.

În schimb, județe precum Satu Mare, Arad, Caraș-Severin, Olt, Gorj, Mehedinți, Tulcea, Dâmbovița, Buzău, Vaslui, Botoșani și Neamț ar putea dispărea ca unități administrative distincte, urmând să fie comasate cu județele învecinate.

Ce județe ar putea dispărea și cum ar arăta noua împărțire

În vestul țării, județul Bihor ar urma să își păstreze statutul de centru administrativ, în timp ce Satu Mare ar putea fi comasat cu acesta. În regiunea Banatului, Timișul ar rămâne județ, iar Aradul și Caraș-Severinul ar putea fi absorbite.

În sud-vest, Doljul ar deveni principalul centru administrativ al unei regiuni care ar reuni și actualele județe Olt, Gorj și Mehedinți. Reforma este susținută și de lideri PSD din Oltenia, între care primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și europarlamentarul Claudiu Manda.

În sud-est, Constanța ar urma să își păstreze statutul, în timp ce Tulcea ar putea fi comasată cu aceasta. Galațiul ar rămâne, de asemenea, un centru administrativ regional, iar Prahova ar putea prelua rolul de centru al unei regiuni care ar include actualele județe Buzău și Dâmbovița.

În Transilvania, Alba, Mureș și Cluj s-ar număra printre județele care și-ar păstra statutul administrativ. În Moldova, Bacăul, Iașiul și Suceava ar deveni centre regionale, iar actualele județe Neamț, Vaslui și Botoșani ar putea fi comasate cu acestea.

Ce se întâmplă cu Bucureștiul și județul Ilfov

Una dintre cele mai importante modificări ar putea viza Capitala și zona metropolitană. Scenariul discutat în PSD ar presupune desființarea Primăriei Generale a Municipiului București și păstrarea primăriilor de sector, care ar urma să preia responsabilitățile actualei administrații municipale.

Totodată, județul Ilfov ar putea dispărea ca unitate administrativă distinctă, localitățile sale urmând să fie reorganizate în noua structură teritorială. O asemenea modificare ar avea implicații și asupra configurației politice locale, Ilfovul fiind unul dintre județele în care PSD și PNL au avut mize importante. De asemenea, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, este unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan în interiorul PNL.

Modelul celor 15 curți de apel, punct de plecare pentru reorganizare

Ideea unei reorganizări în 15 regiuni administrative are ca posibil punct de plecare actuala organizare a sistemului judiciar. În România funcționează 15 curți de apel civile, ale căror circumscripții teritoriale acoperă toate cele 41 de județe și municipiul București.

Potrivit Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, sediile curților de apel și județele arondate sunt instanțele din Alba Iulia, Pitești, Bacău, Oradea, Suceava, Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Târgu Mureș, Ploiești și Timișoara.

Circumscripțiile lor reunesc deja mai multe județe. De exemplu, Curtea de Apel Craiova are în competență tribunalele din Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt, în timp ce Curtea de Apel Timișoara acoperă Timiș, Arad și Caraș-Severin. La Oradea sunt arondate Bihor și Satu Mare, iar la Constanța, Constanța și Tulcea.

Un alt exemplu este Curtea de Apel Ploiești, care acoperă Prahova, Buzău și Dâmbovița. Curtea de Apel Cluj are în circumscripție Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj, iar cea din Iași reunește Iași și Vaslui.

Vicepreședintele PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru care pregătește reforma, a declarat marți, într-un interviu pentru G4Media, că reorganizarea județelor va fi inclusă în proiect. El a invocat modelul celor 15 curți de apel ca posibil punct de plecare pentru discuție, fără să confirme că viitoarea hartă administrativă va reproduce exact această împărțire.

PSD nu a stabilit deocamdată un număr final de județe. Potrivit lui Benea, comasările ar urma să fie fundamentate pe o matrice de sustenabilitate, care va lua în calcul populația rezidentă, sustenabilitatea financiară și capacitatea de colectare a taxelor locale.