Reforma teritorială a PSD vizează și comasarea județelor. Dragoș Benea: „Dacă nu atacăm această problemă, degeaba ne-am apucat”

„Dacă nu atacăm și reforma județelor, degeaba ne-am apucat, mai bine stăteam acasă”, a spus Benea. FOTO: Agerpres

Reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD ar putea duce nu doar la comasarea unor comune, ci și la reducerea numărului de județe din România. Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și coordonatorul grupului de lucru care pregătește reforma, a declarat marți, într-un interviu pentru G4Media, că reorganizarea județelor va fi inclusă în proiect, iar deciziile vor fi fundamentate pe mai multe criterii de sustenabilitate.

„Dacă nu atacăm și reforma județelor, degeaba ne-am apucat, mai bine stăteam acasă”, a spus Benea pentru sursa citată.

Cum ar putea fi reorganizate județele

PSD nu a stabilit deocamdată o țintă numerică. Benea a invocat modelul celor 15 Curți de Apel din sistemul judiciar ca posibil punct de plecare pentru discuție, fără ca acesta să reprezinte neapărat viitoarea configurație administrativă. Comasările ar urma să fie stabilite pe baza unei matrice de sustenabilitate, care va lua în calcul indicatori precum populația rezidentă, sustenabilitatea financiară și capacitatea de colectare a taxelor locale.

„Dacă nu ne atingem și nu atacăm și această problemă a reconfigurării județelor, degeaba ne-am apucat. Efectele vor fi minore. Atât timp cât coordonez acest grup de lucru, va fi atacată și problema județelor. Cum o vom face? Tot cu criterii, tot cu matrice de sustenabilitate.

Aș putea să propun ca exemplu modelul curților de apel, care în sistemul judiciar s-a văzut că este eficient. Acum trebuie văzut dacă în sistemul administrației locale ceva similar ar fi eficient. Asta nu înseamnă că vor fi 15 județe, dar e un punct de plecare pentru pentru o discuție. Repet, trebuie să plecăm de undeva. Eu nu vreau acum să avansez cifre 15, 18, 20, poate vor fi 22, poate vor fi 12. Tot acești indicatori vor vor spune. Dar ce pot eu să vă spun e că vom aborda această discuție a județelor. Dacă nu, mai bine stăteam acasă”, a spus Benea.

Benea: „Anticipez o rezistență internă serioasă”

Dragoș Benea a recunoscut că reforma ar putea întâmpina opoziție chiar în interiorul PSD, în special din partea aleșilor locali ale căror structuri administrative ar putea fi afectate de reorganizare. Europarlamentarul anticipează nemulțumiri atât în rândul consilierilor locali și primarilor, cât și al președinților de consilii județene.

„Nu sunt naiv. Anticipez o rezistență internă serioasă în interiorul PSD-ului, de la eșaloanele cele mai de jos, de la consilieri locali, primari până la președinți de consilii județene. Cu siguranță va fi o nemulțumire și în interiorul PSD-ului și probabil că vor fi discuții și în alte partide, dar de noi depinde, de Partidul Social Democrat”.

Scenarii privind comasarea comunelor

Despre comasarea comunelor, Benea a spus că aceasta nu ar urma să fie condiționată de organizarea unor referendumuri.

Acesta a afirmat că a discutat subiectul cu ministrul Justiției și că legislația ar putea fi modificată astfel încât reorganizarea să poată fi făcută fără consultarea populației prin referendumuri în fiecare localitate.

Benea a explicat în interviul citat că lucrează cu trei scenarii pentru comasarea comunelor: comune sub 1.500 de locuitori, sub 3.000 de locuitori și sub 5.000 de locuitori.

„Ca opinie personală, o să lucrăm și scenariu cu cu 5.000 de de de locuitori pentru comună. Ca opinie personală. În scenariul cu 5000 de locuitori sunt vizate 2500 de comune – asta nu înseamnă că dispar, ci că rămân parte din ele. În scenariul cu 3000 de locuitori sunt vizate 1600 de comune”.