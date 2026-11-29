1 minut de citit Publicat la 18:53 29 Noi 2026 Modificat la 18:53 29 Noi 2026

Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker. FOTO: Hepta

Duminică, 29 noiembrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 26 noiembrie, Loteria Română a acordat 13.600 de câștiguri în valoare totală de peste 4,43 milioane de lei.

Loto 6/49: 12, 17, 9, 25, 38, 29

Noroc: 1 2 9 5 2 3 2

Joker: 43, 13, 19, 22, 17 + 15

Noroc Plus: 2 6 5 1 5 9

Loto 5/40: 34, 13, 18, 36, 11, 39

Super Noroc: 1 8 6 9 9 8

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 26 noiembrie, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 250.000 de lei pentru tragerea din 29 noiembrie.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,46 milioane de lei (peste 274.900 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,85 milioane de lei (peste 534.600 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 48.200 de lei.

La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 199.100 de lei (peste 37.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 991.100 de lei (peste 185.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 594.400 de lei (peste 111.200 de euro).

De asemenea, premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 3,029 milioane de lei (peste 567.000 de euro), a fost câştigat la tragerea de joi.

Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Lehliu-Gara, judeţul Călăraşi, şi a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49, preţul biletului fiind de 16,50 lei.

Acesta este al cincilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 12 noiembrie 2026 şi a fost în valoare de 5,226 milioane de lei.