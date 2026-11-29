Accident grav pe DN 1, în Sibiu: Șase persoane au ajuns la spital, inclusiv o femeie însărcinată. Traficul este blocat

2 minute de citit Publicat la 18:30 29 Noi 2026 Modificat la 18:32 29 Noi 2026

În urma accidentului, șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Hepta

Șase persoane, printre care o femeie însărcinată care a fost încarcerată, au ajuns la spital în urma unui accident care s-a produs pe DN1 la Scoreiu, în județul Sibiu. Potrivit primelor cercetări, au fost implicate două mașini și un camion. Traficul în zonă este blocat.

Update: Potrivit autorităților, accidentul s-a produs din cauza unei depăşiri periculoase, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Traficul în zonă a fost blocat, ulterior poliţiştii luând măsuri pentru devierea acestuia pe ruta alternativă Ieşire A1 - DJ 106 - Agnita - Voila - DN 1.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, la km 269+500 m, la ieşirea din localitatea Scoreiu, având direcţia de deplasare Braşov - Sibiu, o femeie, în vârstă de 29 de ani, domiciliată în municipiul Bucureşti, s-ar fi angajat în depăşirea unui ansamblu TIR şi ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat, în vârstă de 27 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu.

Ulterior, autoturismul condus de către bărbatul în vârstă de 27 de ani ar fi fost proiectat în ansamblul TIR", au transmis reprezentanţii IPJ Sibiu.

Potrivit sursei citate, în urma accidentului rutier, conducătoarea auto în vârstă de 29 de ani şi o pasageră din autoturismul condus de aceasta, respectiv o femeie în vârstă de 28 de ani, domiciliată în municipiul Bucureşti, precum şi conducătorul auto în vârstă de 27 de ani şi trei pasageri din autoturismul condus de acesta, respectiv o femeie de 25 ani şi un bărbat de 26 ani, ambii din localitatea Şeica Mică, precum şi o femeie în vârstă de 29 de ani, domiciliată în localitatea Miercurea Sibiului, au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

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În urma accidentului, șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar o femeie însărcinată este încarcerată.

„La faţa locului sunt mobilizate două ambulanţe SMURD, dintre care una cu medic, două ambulanţe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de transport personal şi victime multiple şi una de stingere”, a declarat lt. Andreea Ştefan din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu, şase persoane au fost transportate la spital.

„Cele două echipaje SAJ au transportat la UPU Sibiu trei victime: o femeie 29 de ani cu suspiciune fractura membrul inferior, o femeie 29 de ani cu fractură de piramidă nazală şi un-bărbat 29 de ani suspiciune fractură membrul superior şi traumatism sold.

Alte trei victime au fost transportate la UPU Sibiu de către echipajele ISU”, au precizat reprezentanţii SAJ Sibiu.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier.