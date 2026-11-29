De ce au defilat militarii români cu tricolorul învelit în pânză neagră, la repetițiile pentru parada de 1 decembrie. Explicațiile MApN

Militari români ținând drapelele tricolore învelite în pânză neagră, în timpul repetițiilor pentru parada militară de 1 decembrie. Foto: Agerpres

Imaginile de la repetițiile pentru parada militară de 1 decembrie, arată mai mulți militari români care au defilat cu drapelele tricolore acoperite cu pânze de culoare neagră. Statul Major al Apărării a precizat duminică, într-un comunicat de presă, că aceste învelitori negre „au avut rolul de a proteja de intemperii steagurile de identificare ale unităților participante”.

Reprezentanții armatei române au precizat că steagurile de identificare ale unităţilor militare nu trebuie confundate cu Drapelul Naţional al României sau cu drapelele de luptă.

„Statul Major al Apărării precizează că militarii au folosit învelitori pentru a proteja de intemperii steagurile de identificare ale unităţilor participante. Steagurile de identificare ale unităţilor militare nu trebuie confundate cu Drapelul Naţional al României sau cu drapelele de luptă, acestea având un statut juridic distinct. Steagul de identificare este un element de heraldică militară, care individualizează fiecare unitate prin însemne proprii, întâlnite şi pe fanioane, insigne sau embleme de mânecă. Drapelul de luptă, în schimb, este acordat prin decret prezidenţial, iar păstrarea, paza şi prezentarea acestuia în cadrul ceremoniilor se realizează potrivit regulamentelor militare”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării.

Reprezentanții MApN au mai susținut că, „imagini din timpul pregătirilor sunt folosite uneori în afara contextului pentru a discredita Armata României”.

„Încrederea cetăţenilor în Armata României se construieşte prin fapte şi prin acces la informaţii corecte. Vă îndemnăm să verificaţi informaţiile din surse credibile şi să urmăriţi comunicările oficiale ale Statului Major al Apărării şi ale Ministerului Apărării Naţionale”, se mai arată în comunicatul Statului Major al Apărării.