Elvețienii decid, prin referendum, relaxarea restricțiilor impuse exporturilor de arme. Efectele asupra războiului din Ucraina

2 minute de citit Publicat la 13:13 29 Noi 2026 Modificat la 13:18 29 Noi 2026

Guvernul elvețian ar putea să permită livrări de arme către un „stat partener” implicat într-un conflict armat, atât timp cât astfel de exporturi sunt în conformitate cu interesele externe și de securitate ale Elveției, conform unui nou proiect de lege. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Elveția decide duminică, în cadrul unui referendum, dacă va relaxa actualele restricții stricte impuse în cazul exporturilor de armament ale țării, informează Deutsche Welle (DW).

Reforma, propusă în cadrul așa-numitei „legi privind produsele de război”, are scopul de a facilita exportul de arme către 36 de țări partenere, inclusiv state membre ale UE, Regatul Unit și Statele Unite.

În plus, în cazul în care referendumul va trece, destinatarii exporturilor de arme elvețiene nu vor mai fi obligați, așa cum se întâmplă în prezent, să obțină permisiunea Elveției de fiecare dată înainte de a transfera armele către alte țări.

În prezent, țările care primesc echipamente militare elvețiene trebuie să fie de acord să nu transfere astfel de arme și alte echipamente militare în zone de conflict, fără aprobarea prealabilă a autorităților elvețiene. Conform noului proiect de lege, aceste aprobări nu vor mai fi necesare.

Guvernul ar putea, de asemenea, să permită livrări de arme către un „stat partener” implicat într-un conflict armat, atât timp cât astfel de exporturi sunt în conformitate cu interesele externe și de securitate ale Elveției și să permită excepții de la controlul exporturilor.

Războiul din Ucraina i-a forțat factorii de decizie elvețieni să reanalizeze concepția de lungă durată a țării despre neutralitate, notează publicația germană.

Susținătorii schimbărilor spun că reforma legală ar întări industria de apărare și armata Elveției. Parlamentul a încercat ani de zile să relaxeze restricțiile asupra exporturilor de echipamente militare elvețiene.

O coaliție de partide de centru-stânga și verzi, împreună cu organizații non-guvernamentale, care se opun schimbărilor, spune că relaxarea regulilor privind exportul de arme ar putea oferi acces extremiștilor la arme elvețiene, afectând totodată neutralitatea recunoscută a țării prin posibilitatea ca armele elvețiene să fie folosite în zone de război.

Intențiile de vot sunt extrem de echilibrate, înaintea referendumului din Elveția

În aceste condiții, s-a apelat la acest referendum, după ce parlamentarii elvețieni au aprobat relaxarea restricțiilor de export ale echipamentelor militare fabricate în Elveția, în decembrie 2025. În Elveția, dacă opozanții unei legi adună suficiente semnături pentru un referendum, legea nu produce efecte, până când referendumul nu este adoptat.

Înaintea scrutinului, intenţiile de vot erau extrem de echilibrate: 49% dintre cetăţeni se declarau în favoarea relaxării restricţiilor, iar 48% împotrivă, conform unui sondaj realizat de grupul de presă Tamedia, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Elveţia respectă Convenţiile de la Haga din 1907 privind neutralitatea, care interzic participarea la conflicte armate, cu excepţia cazului în care ţara este ameninţată direct, precum şi oferirea de sprijin militar vreuneia dintre părţi.

Această poziţie a fost supusă unor presiuni în urma invaziei ruse în Ucraina din 2022, Berna blocând statele europene să trimită Kievului muniţie şi vehicule de luptă de fabricaţie elveţiană, achiziţionate anterior.

Drept urmare, exporturile elveţiene de armament au scăzut drastic în 2023 şi 2024, pe măsură ce alte ţări au evitat să mai cumpere armament elveţian, generând îngrijorări cu privire la industria naţională de profil şi la capacitatea Elveţiei de a se apăra.