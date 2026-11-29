1 minut de citit Publicat la 13:18 29 Noi 2026 Modificat la 13:18 29 Noi 2026

Va deveni Franța următoarea Grecie? BCE avertizează: „Problemele bugetare trebuie rezolvate prin măsuri bugetare”. FOTO: Hepta

Vicepreşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), croatul Boris Vujcic, a exclus un scenariu în care Franţa se va confrunta cu o criză a datoriilor similară cu cea prin care a trecut Grecia în 2010, dar a subliniat necesitatea unor măsuri fiscale pentru reducerea deficitului şi a datoriei, într-un interviu publicat sâmbătă, după un avertisment din partea agenţiei de rating S&P, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Nu consider că Franţa se află în aceeaşi situaţie ca Grecia în timpul crizei datoriei suverane", a declarat Boris Vujcic pentru cotidianul austriac "Kurier", într-un interviu comun cu guvernatorul Băncii Naţionale a Austriei, Martin Kocher.

Printre argumentele enumerate de Vujcic sunt: "o datorie publică mai mică decât cea a Greciei la acea vreme", o economie franceză "mai puternică şi mai diversificată" într-o "ţară mai bogată" şi obligaţiuni suverane franceze tranzacţionate pe o piaţă "mai mare şi mai lichidă" decât cele ale Greciei la acea vreme.

Dezastrul financiar suferit de Grecia, ţară membră a zonei euro, din cauza unui deficit şi a unei datorii necontrolate, a dus la trei programe de asistenţă internaţională şi la măsuri drastice de austeritate.

Avertisment pentru ona euro

În opinia guvernatorului Băncii Naţionale a Austriei, Martin Kocher, chiar dacă "zona euro este acum mult mai bine pregătită pentru crize decât era acum 15 ani", datorită Mecanismului European de Stabilitate (MES) şi supravegherii bancare instituite de atunci, Franţa trebuie "să găsească o traiectorie credibilă către finanţe publice mai sustenabile".

Pentru Boris Vujcic, "problemele bugetare trebuie rezolvate prin măsuri bugetare", iar acest lucru este "înţeles în Franţa", dar campania prezidenţială înseamnă că nu se aşteaptă la "nicio decizie majoră" înainte de alegeri.

Odată ce succesorul lui Emmanuel Macron va fi ales în primăvară, "cred că Franţa va fi atunci pregătită să abordeze aceste probleme", adaugă Vujcic.

Agenţia de evaluare S&P Global a confirmat vineri ratingul suveran al Franţei la "A plus", dar a redus perspectiva de la "stabilă" la "negativă", ameninţând-o astfel cu o posibilă retrogradare în viitor, din cauza dificultăţilor întâmpinate de Franţa în reducerea deficitului.