Un episcop de 84 de ani apare pe lista turnătorilor din Ungaria comunistă: „Eu nu simt niciun stigmat, pentru că știu ce am făcut”

7 minute de citit Publicat la 12:00 29 Noi 2026 Modificat la 12:00 29 Noi 2026

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Peste un milion de maghiari au intrat în prima zi pe site-ul arhivei fostei poliții secrete comuniste, ca să afle dacă rudele, prietenii sau colegii lor au fost informatori, după ce Ungaria a publicat online numele a aproximativ 60.000 de persoane înregistrate ca turnători între 1945 și 1990. Printre cei dezvăluiți se află un judecător al Curții Constituționale, înalți prelați și personalități culturale, dar istoricii avertizează că lista e incompletă, iar cei mai importanți agenți lipsesc din ea, scrie The New York Times.

Miklós Beer, episcop romano-catolic pensionat, a petrecut zile întregi răspunzând la o întrebare insistentă și neplăcută, din camera sa aflată într-un conac din secolul al XVIII-lea, transformat în cămin pentru preoți vârstnici: a fost el, cu adevărat, agent al poliției secrete din Ungaria comunistă?

Nu a fost, a răspuns el la avalanșa de întrebări primite la telefon și pe e-mail. Puțini se îndoiesc de el, dar episcopul și mulți alții trăiesc acum în umbra dosarelor întocmite de fosta poliție politică maghiară, echivalentul KGB-ului, desființată de mult, ale cărei arhive au fost deschise recent.

Episcopul, în vârstă de 84 de ani, este doar unul dintre cei aproximativ 60.000 de maghiari indicați drept informatori după publicarea fișelor și a benzilor magnetice pe care erau înregistrate numele celor trecuți în evidențe ca turnători ai poliției secrete, de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial până în 1990.

„Eu nu simt niciun stigmat, pentru că știu ce am făcut, dar alții m-au stigmatizat pentru că sunt confuzi. Nu înțeleg”, a declarat Miklós Beer într-un interviu acordat la căminul pentru preoți pensionari din Verőce, un sat împădurit de pe malul Dunării, la nord de Budapesta.

Dosarele cu numele celor clasificați drept agenți au rămas mult timp secrete, deși sistemul comunist care le-a creat s-a prăbușit de mult. Ele au ajuns brusc la vedere pe 4 noiembrie, când Arhiva Istorică a Serviciilor de Securitate a Statului a lansat online o bază de date în care se pot face căutări.

Registrul e însă departe de a oferi explicații complete despre numele pe care le conține. De-a lungul anilor, unele persoane au fost scoase de pe listă, iar altele au fost adăugate, deși ofițerii de securitate doar voiau să le recruteze, fără să fi reușit vreodată. Registrul oferă foarte puține informații despre dacă cei înregistrați au dat, de fapt, vreo informație și, dacă au făcut-o, cât de des și de ce.

Printre cei dezvăluiți recent ca agenți se numără un judecător al Curții Constituționale, o vedetă pop în vârstă, mai mulți înalți prelați și personalități culturale importante. În dosare apar însă relativ puțini membri ai elitei maghiare, ceea ce sugerează că multe nume au fost șterse, fie înainte, fie după căderea comunismului.

„O mare problemă este că cei mai importanți agenți nu se află în baza de date”, susține Réka Földváryné Kiss, președinta Comitetului Memoriei Naționale, o instituție finanțată de stat care cercetează trecutul comunist al Ungariei.

Deschiderea arhivei ar fi trebuit să aibă loc de mult, spune ea, dar, pentru că mulți dintre cei numiți au murit și nu se mai pot apăra, există riscul ca ofițerii poliției secrete comuniste, aproape toți decedați acum, să aibă ultimul cuvânt de dincolo de mormânt.

„Am moștenit o poveste foarte întunecată de la serviciile secrete comuniste”, a explicat ea, adăugând că dosarele publicate trebuie tratate cu mare prudență, pentru a nu ajunge să „repovestim povestea dictaturii, acceptând toate informațiile pe care ni le-a lăsat”.

O necesitate

Cercetătorii au avut acces parțial la arhivă de zeci de ani și au dezvăluit deja că mai mulți maghiari cunoscuți, printre care și un regizor câștigător al premiului Oscar, au fost cândva informatori.

Kati Marton, scriitoare americană născută în Ungaria, care a publicat în 2009 o carte de memorii despre părinții ei, bazată în mare parte pe documente din arhivă, spune că publicarea online recentă a fost un pas dureros, dar necesar.

„Fără îndoială, conținutul dosarelor va provoca suferință. Dosarele părinților mei cu siguranță au provocat, pentru că au dezvăluit că aproape toată lumea din cercul nostru îi turna, de la femeile de serviciu la prieteni apropiați și, cel mai perfid, chiar bona noastră”, a spus ea.

Totuși, a adăugat ea, „Ungaria trebuie să meargă mai departe și nu poate face asta până nu se confruntă cu lecțiile, uneori dureroase, ale trecutului său recent și nu le asimilează”.

Baza de date online a permis întregii țări să vadă, chiar dacă incomplet, ce rol au jucat în acel trecut membrii familiei, prietenii și colegii.

Peste un milion de oameni au intrat pe site chiar în prima zi, ca să vadă dacă persoane pe care le cunosc și în care au încredere sunt „în rețea”, expresia folosită de poliția secretă pentru uriașa rețea de maghiari înregistrați ca informatori.

Episcopul Miklós Beer insistă că nu a colaborat niciodată și crede că ar fi putut fi înregistrat ca agent după ce, în anii '80, niște bărbați necunoscuți, cu un aer suspect, au început să-i vină neinvitați acasă. El spune că a vorbit cu ei din politețe de două-trei ori, dar nu i s-a cerut niciodată să dea informații despre cineva.

Cu excepția Rusiei și a Belarusului, fostele țări comuniste din Europa au început să-și deschidă arhivele serviciilor de securitate în urmă cu zeci de ani, primele fiind documentele adunate de Stasi, poliția secretă din Germania de Est, deschise în 1992.

Pentru premierul Péter Magyar, care l-a învins în alegerile din aprilie pe Viktor Orbán, liderul care a condus mult timp Ungaria, deschiderea întârziată a arhivei înseamnă îndeplinirea unei promisiuni electorale, aceea de a face în sfârșit lumină asupra trecutului.

Fidesz, partidul lui Viktor Orbán, care a guvernat Ungaria în total 20 de ani, a blocat în repetate rânduri încercările parlamentarilor liberali de a face publice numele.

Adversarii politici ai lui Péter Magyar au catalogat publicarea datelor despre agenți drept o cascadorie politică, menită să-i compromită pe Fidesz și pe susținătorii săi.

Această idee a prins rapid în presa de dreapta după ce, la scurt timp de la lansarea bazei de date, arhiva a anunțat că, din cauza unei erori informatice, 164 de persoane, printre care și fostul vicepreședinte al Fidesz, au fost identificate greșit drept colaboratori ai poliției secrete.

Ei erau, într-adevăr, „în rețea”, dar ca victime, nu ca agenți. Péter Magyar și-a cerut rapid scuze pentru greșeală.

Într-o postare sarcastică pe Facebook, Márk Radnai, vicepreședintele partidului Tisza al lui Péter Magyar, i-a ironizat pe mulți dintre cei acuzați că au fost turnători și care se declară nevinovați.

„În Ungaria, securitatea statului socialist a eșuat, pentru că, potrivit informatorilor, niciunul dintre ei nu a turnat pe nimeni. Interesant”, a scris el.

De la traumă la stigmat

Îngrijorată de „consecințele psihologice” pentru cei numiți drept agenți, pentru familiile lor și pentru întreaga țară, psihologa clinician Noémi Orvos-Tóth a intrat într-o comisie care consiliază guvernul despre „cum ar trebui să digerăm aceste dosare”.

Faptul că dosarele au fost ținute atât de mult timp secrete, spune ea, a adâncit traumele ascunse ale țării și le-a permis politicienilor care aveau acces la arhivă să folosească secretele din ea pentru a-și umili și șantaja adversarii.

Autoare a cărții „Destin moștenit”, despre felul în care traumele reprimate se transmit de la o generație la alta, Noémi Orvos-Tóth spune că trauma „se transmite în tăcere”. Deschiderea dosarelor „rupe tăcerea”, spune ea, dar răspândește în același timp „stigmatul implicării în opresiune”.

„Ne gândim la acești oameni ca la niște spioni, dar în cele mai multe cazuri erau doar oameni obișnuiți, puși sub o presiune teribilă”, a spus psihologa, adăugând că „rușinea este cea mai grea povară pe care o poți purta”.

István Papp, șeful departamentului de cercetare istorică al arhivei, spune că înregistrările complet false ale unor agenți au fost rare. Totuși, a adăugat el, ofițerii de securitate „voiau să le arate șefilor că sunt harnici” și de aceea își exagerau succesele în recrutare.

El spune că a fost dezamăgit să descopere numele unui vecin din copilărie, din estul Ungariei, pe care și-l amintea drept „un bătrân cumsecade, pe care îl iubeam foarte mult”, dar care a colaborat cu aparatul de securitate pentru a ajuta la înăbușirea revoluției anticomuniste din 1956.

Istoricul Attila Pók, o personalitate respectată, spune că „nu are idee” de ce numele său apare în registru, dar își amintește că ofițerii de securitate i-au cerut să dea informații despre un diplomat american pe care îl cunoștea și despre colegii cu care călătorea în străinătate la conferințe academice.

„Le-am spus: «Nu, nu este ceva ce aș face»”, a declarat Attila Pók.

Rapoartele scrise de informatorii care chiar au turnat se află într-un set separat de documente, încă secret, cunoscut sub numele de „dosarele M”. Cele mai multe dintre acestea au fost distruse în urmă cu ani, în cadrul unor epurări periodice ale arhivei.

Cea mai mare a avut loc în 1956, când revoluționarii anticomuniști au atacat sediile poliției secrete, iar ofițerii de securitate s-au grăbit să distrugă dovezile activității lor.

Nu există planuri de publicare a celor 13.000 de dosare M care mai există, pentru că acestea conțin informații sensibile despre relații extraconjugale, obiceiuri sexuale și alte detalii personale despre oamenii care erau spionați.

Un alt set de documente, cu dosarul de recrutare al fiecărui informator, urma să fie publicat în februarie. Dosarele deja făcute publice au stârnit însă un asemenea scandal, spune János Rainer, istoric care consiliază guvernul, încât publicarea altor documente riscă să provoace „un nou val de indignare și conflict”.

Scopul acestui demers, spune el, nu este crearea unui „zid al rușinii”, ci să ajute „societatea să înțeleagă dimensiunile și natura” serviciilor de securitate din perioada comunistă și moștenirea pe care au lăsat-o.

Faptul că numele cuiva apare pe o fișă de recrutare, a adăugat el, „nu este o dovadă că acea persoană a fost călău sau măcar colaborator”.