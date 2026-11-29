Un ofițer GRU contra unei jucătoare de fotbal pe plajă: Ciudatul schimb „de prizonieri” propus de Rusia Braziliei

1 minut de citit Publicat la 10:02 29 Noi 2026 Modificat la 10:04 29 Noi 2026

Leticia „Lele” Villar (s) este o jucătoare de fotbal pe plajă din Brazilia, arestată în Rusia, după ce asupra ei s-au găsit la vamă 6 grame de hașiș. Foto: Profimedia Images

O vedetă braziliană de fotbal pe plajă, reținută în Rusia, a devenit o piesă neașteptată de negociere între Kremlin și Brasilia, pentru eliberarea unui ofițer rus GRU, de informații militare, care execută o pedeapsă de 5 ani de închisoare în Brazilia, sub acuzația de spionaj, informează Bloomberg.

Leticia „Lele” Villar, este o jucătoare braziliană de fotbal pe plajă care se află într-o colonie penitenciară din regiunea rusă Mordovia, după ce a fost acuzată că a introdus hașiș în Rusia.

Serghei Cerkasov este un presupus spion GRU, demascat în 2022 de serviciile de informații olandeze, în timp ce încerca să se infiltreze în Curtea Penală Internațională. Cerkasov s-a mutat în Brazilia din 2010, de unde a obținut cetățenia braziliană, prin documente falsficiate și a obținut o nouă identitate, sub numele de „Victor Müller Ferreira”.

Sub numele de "Müller", Cerkasov a călătorit în mod regulat în străinătate, dar a fost demascat în primăvara lui 2022, de autoritățile olandeze. Olandezii l-au extrădat apoi în Brazilia, unde a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru fals privind identitatea. Ulterior, pedeapsa i-a fost redusă la 5 ani și 2 luni.

trăit timp de 12 ani, călătorind regulat în străinătate și reușind să obțină studii superioare în Irlanda și SUA. Agentul a fost demascat abia în primăvara anului 2022, când a sosit în Țările de Jos pentru a se alătura Curții Penale Internaționale. Olandezii l-au extrădat pe Cherkasov în Brazilia, unde a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru fraudă de identitate. Ulterior, o instanță braziliană a redus pedeapsa de închisoare la 5 ani și 2 luni.

Autoritățile braziliene au refuzat să-l extrădeze pe Cerkasov/„Muller” în Rusia, după ce autoritățile de la Moscova au invocat că acesta era urmărit în țara sa natală pentru trafic de droguri.

În schimb, în vara anului 2025, Leticia Villar, care fusese invitată într-un turneu în Rusia, a fost prinsă la granița ruso-estoniană, cu 6,13 grame de hașiș. Autoritățile ruse au acuzat-o de trafic de droguri și au condamnat-o în 2026 la 5 ani și 2 luni de închisoare, o pedeapsă similară cu cea a lui Cerkasov.

Din 2026, Villar își execută pedepasa în Colonia Penală nr. 2 din Mordovia, o regiune a Federației Ruse. Ea i-a scris președintei Braziliei, Lulu Silva, căreia i-a cerut ajutorul pentru a fi eliberată. În viitorul apropiat, Brazilia și Rusia ar putea ajunge la o înțelegere pentru eliberarea lui Cerkasov, în schimbul lui Villar, notează Bloomberg.