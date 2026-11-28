Lucrările de restaurare la Mormântul lui Isus din Ierusalim au dezvăluit tehnici inedite de construcție folosite cu mii de ani în urmă

2 minute de citit Publicat la 15:30 28 Noi 2026 Modificat la 15:32 28 Noi 2026

Înainte de restaurarea condusă de greci, monumentul avea probleme serioase de structură. Foto: Getty Images

Oamenii de știință greci au putut reconstitui nu mai puțin de 1.700 de ani de istorie a construcțiilor prin studierea tipurilor de mortar folosit, de-a lungul timpului, la Mormântul lui Isus Hristos din Ierusalim. Descoperirile cercetătorilor greci arată cum generații întregi de constructori s-au bazat pe materiale locale, au experimentat cu diverse substanțe și și-au adaptat metodele de construcție, în timpul restaurărilor succesive ale acestui edificiu sacru al creștinătății, informează Greek Reporter.

Cercetătorii au analizat opt mostre diferite de mortar, colectate în timpul restaurării din 2016–2017 a „Edificiului Sfânt” de către o echipă interdisciplinară de la Universitatea Tehnică Națională din Atena.

Situată în interiorul Bisericii Sfântului Mormânt, „Edificiul Sfânt” se află deasupra locului săpat în stâncă, identificat în mod tradițional ca fiind mormântul lui Isus Hristos.

Înainte de restaurarea condusă de greci, monumentul avea probleme serioase de structură: un cadru extern de fier instalat în 1947 susținea întreaga construcție.

Restaurarea a oferit cercetătorilor acces la zone anterior inaccesibile, permițându-le să adune materiale cu semnficație istorică. Prin examinări la microscop, analize chimice și dovezi de datare din cercetări anterioare, oamenii de știință au identificat trei grupuri distincte de mortar.

Astfel, ipsul e prezent în șase dintre cele opt mostre de mortar. Constructorii foloseau mineralul atât ca material de legătură, cât și ca particule mici în amestecurile lor. Cercetătorii au identificat mostre de calcar specifice formațiunilor geologice din zona Ierusalimului.

Datarea și dovezile arheologice au legat cele mai vechi tipuri de mortar din perioada secolului IV, în timpul domniei lui Constantin cel Mare.

Descoperirile ajută și la identificarea posibilelor procese de deteriorae, ceea ce ar putea ajuta la conservarea Mormântului lui Isus

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, urme de cărbune și fibre vegetale carbonizate. Deși cărbunele provine probabil de la lemnul folosit pentru încălzirea gipsului în timpul producției, dimensiunea uniformă și distribuția fibrelor sugerează că constructorii le-au adăugat intenționat.

Fibrele, posibil derivate din in sau cânepă, ar fi putut ajuta la întărirea mortarului și la prevenirea apariției crăpăturilor. Totuși, cercetătorii nu au putut exclude prezența lor ca produs secundar al procesării gipsului. Analize suplimentare au identificat o mică particulă portocalie ca fiind probabil rășină naturală, posibil conținând ceară de albine. Materialele organice sugerează că constructorii antici dețineau cunoștințe practice avansate despre materialele de construcție.

Patru mostre de mortar corespund activităților de construcție și reparație dintre secolele XI și XVI, inclusiv intervenții bizantine și cruciate. Aceste amestecuri conțineau minerale suplimentare care ar fi putut apărea natural sau să fi fost adăugate intenționat pentru a îmbunătăți durabilitatea.

Cercetătorii au identificat, de asemenea, forme modificate de ghips care pot indica expunerea la căldură extremă în timpul incendiului devastator din 1808. Totuși, schimbările ar fi putut să apară în timpul producției mortarului. Două mostre asociate cu reconstrucția ulterioară realizată de arhitectul Kalfa Komnenos indică o abatere semnificativă de la practicile anterioare. Constructorii au folosit mortare pe bază de var, conținând cantități mari de ceramică zdrobită.

Fragmentele de marmură din mortarele mai târzii sugerează, de asemenea, că constructorii ar fi putut reutiliza resturi din secțiuni mai vechi ale monumentului. Rezultatele oferă dovezi valoroase pentru a înțelege practicile de construire din trecut și pentru a identifica procesele de deteriorare care ar putea afecta conservarea pe termen lung a monumentului.