2 minute de citit Publicat la 15:18 28 Noi 2026 Modificat la 15:18 28 Noi 2026

În cazul ninsorilor puternice, șoferii sunt sfătuiți să amâne călătoriile care nu sunt urgente. FOTO: Antena 3 CNN

Mai mulți copaci au căzut peste mașini și pe carosabil, sâmbătă, în București, în contextul ninsorilor și al intensificărilor vântului. Unul dintre incidente a dus la blocarea circulației pe bulevardul Barbu Văcărescu, în zona intersecției cu strada Ramuri Tei.

Autoritățile le recomandă bucureștenilor să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și clădirilor aflate în construcție, ale căror elemente ar putea fi dislocate de vânt. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă activitățile desfășurate în aer liber.

În cazul ninsorilor puternice, șoferii sunt sfătuiți să amâne călătoriile care nu sunt urgente. Cei care trebuie să plece la drum sunt îndemnați să verifice în prealabil starea traseului și eventualele restricții de circulație, dar și să se asigure că mașinile sunt echipate corespunzător pentru iarnă, cu anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

Mai mulți copaci au căzut în București

Sunt mai multe intervenții în desfășurare în Capitală. Potrivit datelor disponibile, un copac a căzut peste un autoturism pe strada Mărgelelor, în Sectorul 6, iar un altul a ajuns pe carosabil pe Drumul între Tarlale.

Alte două incidente au fost semnalate pe strada Barbu Văcărescu, la intersecția cu strada Ramuri Tei, unde un copac a căzut pe stradă, și pe Aleea Blăjel, unde un copac a căzut peste o mașină.

Copac căzut pe bulevardul Barbu Văcărescu. Foto: Antena 3 CNN

O altă zonă afectată este Piața Presei Libere, unde au fost semnalați, de asemenea, copaci căzuți.

În contextul avertizărilor meteorologice de ninsori și vânt puternic, autoritățile le recomandă bucureștenilor să evite deplasările care nu sunt urgente și să nu staționeze în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare.

Foto: Antena 3 CNN

Cod galben în Capitală

Meteorologul de serviciu Meda Andrei a declarat pentru Antena 3 CNN că în București se poate depune un strat neuniform de zăpadă de 3-5 centimetri până la miezul nopții. Vântul va avea intensificări care pot ajunge la 50-60 km/h, astfel că vor fi și intervale cu viscol.

„În Capitală e posibil până spre miezul nopții să se atingă un strat neuniform de zăpadă de 3-5 cm. Vântul o să fie ceva mai intens, până spre 50-60 de km pe oră. Prin urmare, vor fi și intervale în care va fi viscol. Nu o să fie doar Bucureștiul în această situație. Avem un cod galben pentru mare parte din sud-estul și sudul țării. Acest cod galben vizează intensificări de vânt, ninsori, depunere de strat de zăpadă, intervale cu viscol.

În partea de sud a Moldovei și de nord-est a Munteniei vor fi intensificări de vânt, cu ninsori destul de slabe, acum, în prima parte a zilei. După-amiază se vor intensifica ninsorile în jumătatea de sud a Munteniei, jumătatea de sud a Dobrogei. Pentru nordul Dobrogei și pentru nordul Munteniei vor fi mai mult intensificări ale vântului. Ninsorile vor fi mai slabe, dar vântul foarte intens. În vestul și sudul Olteniei, mai degrabă vor fi ninsori mai abundente, cu depuneri de zăpadă care ajung la 15-20 de cm, izolat peste 25 de cm.

În județul Olt, precum și în partea de sud-vest a Munteniei, județul Teleorman, este posibil ca și vântul, și ninsorile să fie fenomene care să se asocieze pentru un interval mai mare de timp, ninsorile să fie mai abundente.”