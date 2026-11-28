Noi imagini din satelit cu „podul lui Putin”, de la Kerci, publicate de serviile secrete britanice. „Avarii inclusiv la calea ferată”

1 minut de citit Publicat la 14:09 28 Noi 2026 Modificat la 14:13 28 Noi 2026

Imagini din satelit ale podului Kerci, publicate de serviciile militare de informații britanice. Captură foto: X/Ministry of Defence

Serviciile militare de informații britanice au publicat imagini din satelit, de înaltă rezoluție, cu efectele atacului ucrainean asupra podului Kerci, supranumit „podul lui Putin”, care s-a prăbușit parțial, în urma unui atac efectuat pe 17 noiembrie.

„Podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia, a fost lovit de trei ori, între 16 și 19 noiembrie 2026 de către forțele ucrainene, care au folosit în atacuri rachete și drone fără pilot”, se arată într-o postare pe pagina de X a ministerului britanic al Apărării.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 October 2026. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/19TZcq6cYJ #StandWithUkraine https://t.co/Y3WjWqeJi5 — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 27, 2026

Al doilea atac, de pe 17 noiembrie 2026, a dus la prăbușirea arcului de deasupra podului rutier, ceea ce a dus la oprirea completă a tranzitului auto și a blocat, în același timp, și ruta navelor maritime care efectuau tranzitul din Marea Azov în Marea Neagră.

„În plus, podul rutier a suferit avarii pe o secțiune de 200 de metri, fiind vizibile mai multe cratere, de-a lungul său”, a precizat ministerul britanic al Apărării.

Ucrainenii au mai lansat un al treilea atac, în noaptea de 19 noiembrie 2026, direct asupra podului feroviar

„Podul a suferit avarii, inclusiv la șinele de cale ferată. Se pare că circulația feroviară mai e posibilă pe un singur fir”, notează sursa citată.

Serviciile militare de informații britanice au precizat că, în ciuda numeroaselor măsurilor de protecție implementate la podul Kerci, „antiaeriana rusă, care a inclus două sisteme de tip SA-22 Panțîr, a fost incapabilă în a face față atacurilor ucrainene”.