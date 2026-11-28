Un mare lanț de magazine cu prețuri reduse intră în insolvență. Peste 11.000 de locuri de muncă sunt în pericol

3 minute de citit Publicat la 11:47 28 Noi 2026 Modificat la 11:47 28 Noi 2026

Poundland s-a extins rapid, devenind un lanț britanic național cu peste 600 de magazine. FOTO: Profimedia Images

Lanțul britanic de magazine cu prețuri reduse Poundland, care are peste 600 de unități comerciale în Marea Britanie, a intrat în insolvență după ce negocierile pentru găsirea unui cumpărător au eșuat. Viitorul companiei este incert, iar între 10.500 și 11.000 de locuri de muncă din Marea Britanie și Irlanda sunt în pericol, scrie thestreet.com.

Bugetele tot mai restrânse ale consumatorilor și un model de afaceri care s-a mutat tot mai mult în mediul online au contribuit la o perioadă de declin prelungit pentru marile lanțuri de magazine,, inclusiv în cazul brandurilor cu prețuri reduse, care anterior erau mai rezistente decât restul industriei, a remarcat publicația Who What Wear.

Lanțul de magazine cu produse la prețuri accesibile și retailerul de modă Poundland a ajuns în atenția presei după ce a intrat în administrare judiciară.

Acesta este termenul britanic pentru procedura de insolvență, care reprezintă cel mai apropiat echivalent al procedurii de faliment Chapter 11 din SUA. Aceasta presupune ca o companie care nu își poate îndeplini obligațiile financiare să predea controlul unui administrator numit de instanță, care va analiza, de regulă, opțiunile de restructurare pentru a evita lichidarea.

Peste 600 de magazine din Marea Britanie ar putea fi închise

Înființat în 1990 de Dave Dodd și Steven Smith în orașul Walsall din regiunea West Midlands, Poundland s-a extins rapid, devenind un lanț britanic național cu peste 600 de magazine.

Fiind unul dintre primii retaileri care au comercializat produse populare din categoriile alimentare, de îngrijire personală, pentru casă și de curățenie la prețuri reduse, Poundland a ajuns rapid la un public larg și a traversat, de-a lungul anilor, diferite perioade de pierderi și profit.

Poundland a trecut de la o pierdere raportată de 68 de milioane de lire sterline la un profit de 18,1 milioane de lire sterline între 2025 și 2026, în condițiile în care tot mai mulți consumatori preocupați de economisirea banilor au început să caute variante accesibile ale unor branduri cunoscute.

Cu toate acestea, un obstacol major în găsirea unui nou cumpărător pentru companie este un împrumut de 22,5 milioane de lire sterline acordat de acționari, pe care actualul proprietar, Gordon Brothers, l-a preluat atunci când a cumpărat Poundland de la Pepco pentru suma simbolică de o liră, în iunie 2025, potrivit BBC.

Directorul general al Poundland, Barry Williams, le-a transmis angajaților o notă în care a spus că firma „nu are altă alternativă decât să ia această decizie” de a intra în administrare judiciară, după ce negocierile cu mai mulți potențiali cumpărători, privind o tranzacție la un preț redus, au eșuat în cele din urmă în ultimul moment. La sfârșitul lunii octombrie, Gordon Brothers a retras „toate facilitățile de creditare și accesul la conturile bancare ale Poundland”.

Un viitor tot mai incert pentru lanțul Poundland

„În aceste circumstanțe, consiliul de administrație nu poate vedea cum ar putea Poundland să continue să funcționeze ca o companie viabilă”, se mai arată în nota transmisă de Williams.

Deși nu au fost raportate perturbări ale activității magazinelor și centrelor de distribuție Poundland, în timp ce firma de consultanță corporativă AlixPartners, cu sediul la Londra, începe procedura de administrare judiciară, viitorul companiei pare tot mai incert, având în vedere eșecul repetat al încercărilor de a găsi un cumpărător.

AlixPartners a lansat un apel către „oricine este interesat să achiziționeze afacerea, în întregime sau parțial”, dar a precizat și că analizează toate opțiunile pentru recuperarea pierderilor. În cazul în care nu va fi găsit un cumpărător, acestea ar putea include închiderea și lichidarea magazinelor fizice, precum și vânzarea brandului.

Poundland are între 10.500 și 11.000 de angajați în Regatul Unit și Irlanda. Și aceste locuri de muncă sunt în pericol, deoarece chiar și într-un scenariu favorabil vor avea loc reduceri semnificative de personal.