1 minut de citit Publicat la 09:59 28 Noi 2026 Modificat la 10:02 28 Noi 2026

Oficialii Pentagonului au precizat că „nu comentează starea sistemelor sale”, invocând „securitatea operațiunilor”.Foto: Getty Images

Armata americană a dat asigurări vineri că sistemele sale informatice sunt „sigure şi securizate”, drept răspuns la informaţiile din presă privind un posibil atac cibernetic care ar fi vizat infrastructurile digitale din SUA, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Întrebat despre o eventuală piratare a serviciului de cloud al Forţelor aeriene, Pentagonul nu a dezminţit direct.

„Sistemele Ministerului de Război sunt sigure, securizate şi gestionate 24/24 de cei mai buni experţi şi echipe din lume. Vom continua să menţinem toate operaţiunile şi aplicaţiile cruciale pentru misiuni”, a declarat pentru AFP un responsabil al ministerului vineri seară.

Invocând în special „securitatea operaţiunilor”, ministerul a comunicat mai devreme că „nu comentează starea sistemelor sale”.

Agenţia Reuters a relatat prima despre această presupusă breşă de securitate. Apoi canalul NBC News, citând un responsabil anonim, a publicat informaţia că cloud-ul Forţelor aeriene a fost piratat şi că un atac cibernetic „a putut expune informaţii militare sensibile”.

Media Federal News Network, specializată în ştiri despre agenţiile federale, a relatat şi ea că sistemul a fost piratat, citând o „persoană care are cunoştinţă despre incident”.

Ar putea fi astfel vorba despre un nou atac împotriva unor ţinte americane, după cele care au vizat instituţiile financiare JPMorgan Chase, Visa şi Mastercard, dar şi, potrivit informaţiilor din presă, agenţii guvernamentale ca CIA şi FBI.

SUA s-au confruntat de asemenea şi cu o serie de întreruperi ale serviciilor, precum cele ale Microsoft Outlook, instalaţiilor de control al traficului aerian şi distribuitorilor de bilete. Autorităţile au atribuit aceste disfuncţionalităţi unor infrastructuri fizice şi digitale învechite şi nu unor acte răuvoitoare, care se înmulţesc în alte regiuni ale lumii.