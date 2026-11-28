Meta lansează Muse, un asistent AI care face cumpărăturile de Crăciun în locul utilizatorilor. În ce țară va fi disponibil serviciul

1 minut de citit Publicat la 08:00 28 Noi 2026 Modificat la 08:00 28 Noi 2026

Muse poate face diferite sarcini, cum ar fi trimiterea unui e-mail, rezervarea unei călătorii sau achiziționarea unor cadouri. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Compania Meta lansează Muse, un asistent bazat pe inteligență artificială (AI) care poate realiza o mare parte din sarcinile utilizatorilor. Concret, acesta poate face rezervări, să trimită e-mailuri și chiar și cumpărăturile de Crăciun. Noua tehnologie este disponibilă momentan în Marea Britanie, potrivit The Guardian.

Muse s-a bucurat de succes în Statele Unite, fiind descărcat de milioane de utilizatori. Acum, Meta vrea să lanseze aplicația și în Marea Britanie.

În prezent, aplicația ocupă primul loc în clasamentul celor gratuite din magazinul Google și locul al doilea în App Store, a precizat Meta.

Asistentul poate fi utilizat atât prin intermediul unei aplicații dedicate, cât și direct în WhatsApp. Utilizatorii îi pot alege un nume, o înfățișare și o personalitate, apoi îi pot solicita să îndeplinească diferite sarcini, cum ar fi trimiterea unui e-mail, rezervarea unei călătorii sau achiziționarea unor cadouri.

„De la cumpărăturile de Crăciun și căutarea unei oferte mai ieftine la energie până la organizarea calendarului școlar, Muse poate face toate aceste lucruri în locul tău”, a transmis Meta.

Potrivit companiei, Muse a fost dezvoltat cu scopul de a le simplifica viața utilizatorilor, mai ales într-o perioadă aglomerată cum e cea a sărbătorilor de iarnă.

De asemenea, compania a mai precizat că Muse nu poate face cumpărături sau trimite e-mailuri fără acordul utilizatorilor și se conectează doar la aplicațiile pentru care primește permisiune.

Mai mult decât atât, asistentul virtual nu are acces la parolele sau la datele de plată ale utilizatorilor și că discuțiile acestora nu sunt distribuite agenților de publicitate. Înainte de a efectua o achiziție sau de a trimite un e-mail, Muse solicită aprobarea utilizatorului.

Cei care vor să-și reducă din sarcini pot conecta asistentul la aplicațiile pe care le folosesc deja, inclusiv cele de e-mail, calendar și cumpărături online.

Într-o declarație făcută luna trecută, autoritățile de reglementare din Marea Britanie, printre care Autoritatea pentru Concurență și Piețe și Biroul Comisarului pentru Informații, au afirmat că agenții AI - termenul folosit pentru programele de inteligență artificială care execută o serie de sarcini fără intervenție umană - ar putea „deschide calea către o inovare mai amplă”, dar ar putea, de asemenea, „să amplifice și să accelereze riscurile și să genereze altele noi”.

Autoritățile de supraveghere au subliniat că aspecte precum frauda, escrocheriile și utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal trebuie abordate de către companiile care furnizează agenți AI personali.