1 minut de citit Publicat la 11:57 25 Noi 2026 Modificat la 12:24 25 Noi 2026

Amazon Leo, numită astfel deoarece va funcționa pe orbita joasă a Pământului, va concura cu constelația de internet Starlink. FOTO: Hepta

O rachetă europeană Ariane 6 a lansat pe orbită 36 de sateliți pentru rețeaua de internet Amazon Leo, proiectul prin care compania lui Jeff Bezos vrea să concureze cu Starlink, serviciul dezvoltat de SpaceX. Lansarea a avut loc marți, de la baza spațială din Guyana Franceză, după ce tentativa programată inițial fusese anulată din cauza unei probleme tehnice, potrivit Space.com.

Lansarea era programată inițial pentru luni, 23 noiembrie, însă tentativa a fost anulată din cauza unei probleme tehnice care a afectat sistemele de suport de la sol ale rachetei, potrivit Arianespace.

Amazon Leo, numită astfel deoarece va funcționa pe orbita joasă a Pământului, va concura cu constelația de internet Starlink a companiei SpaceX, care numără în prezent peste 11.000 de sateliți operaționali.

Rețeaua Amazon va avea în cele din urmă peste 3.200 de sateliți, însă până în prezent doar aproximativ 400 au ajuns pe orbită. Alți 40 de sateliți urmau să fie transportați în spațiu pe 15 noiembrie, dar au fost pierduți după ce racheta care îi transporta, Vulcan Centaur, aparținând United Launch Alliance (ULA), a întâmpinat o problemă la scurt timp după decolare.

Ariane 6 și Vulcan Centaur nu sunt singurele rachete pe care Amazon se bazează pentru construirea constelației sale de internet în bandă largă. Compania lui Jeff Bezos a rezervat lansări și cu racheta Atlas V a ULA, New Glenn a Blue Origin și Falcon 9 a SpaceX.

Vulcan va rămâne la sol o perioadă, în timp ce ULA investighează eșecul din 15 noiembrie și încearcă să remedieze cauza problemei. Nici New Glenn nu a mai zburat din aprilie, când racheta nu a reușit să plaseze satelitul BlueBird 7 al companiei AST SpaceMobile pe orbita corespunzătoare. Revenirea New Glenn în zbor a fost complicată și mai mult pe 28 mai, când racheta a explodat în timpul unui test de rutină efectuat înaintea lansării.

Ariane 6, succesoarea rachetei grele Ariane 5 a Arianespace, a efectuat primul zbor în iulie 2024 și a avut până în prezent nouă lansări. Toate au fost reușite, cu excepția misiunii inaugurale, care s-a încheiat cu un eșec parțial.