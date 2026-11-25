Luca Niculescu, la uzina Dacia de la Mioveni: Guvernul pregătește măsuri pentru ieftinirea energiei și un program Rabla mai generos

3 minute de citit Publicat la 11:27 25 Noi 2026 Modificat la 11:30 25 Noi 2026

Luca Niculescu, premierul României. sursa foto: Agerpres

Premierul Luca Niculescu a anunțat miercuri, în vizita la uzina Dacia de la Mioveni, că Guvernul pregătește un set de măsuri pentru sprijinirea industriei auto, de la reducerea costurilor cu energia electrică până la relansarea programului Rabla. Șeful Guvernului spune că Dacia este pentru România „chiar mai mult decât un partener economic”, iar obiectivul Executivului este să păstreze competitivitatea fabricilor din țară și locurile de muncă.

Vizita vine într-o perioadă grea pentru industria auto, după cum a recunoscut chiar conducerea Dacia la deschiderea întâlnirii.

Luca Niculescu a petrecut întreaga dimineață la Mioveni, unde a discutat cu conducerea fabricii și cu reprezentanții sindicatelor și a vizitat liniile de producție.

„Am aflat că produceți cam 1.000 de mașini pe zi, dacă nu mă înșel. Deci, în scurta perioadă pe care am petrecut-o aici, cred că au fost produse câteva zeci”, a spus premierul.

O treime din exporturile României vin din industria auto

Premierul a explicat că a venit la Mioveni pentru a sublinia cât de importantă este industria auto pentru economia țării, care asigură o treime din exporturi, 14% din PIB și peste 200.000 de locuri de muncă directe.

„Este una dintre industriile cele mai importante din România și este pe radarul nostru, al acestui Guvern, încă de la instalare”, a declarat Luca Niculescu.

El a amintit că statul a sprijinit constant acest sector, prin scheme de ajutor de stat și prin finanțarea a 71 de proiecte de investiții, în valoare totală de peste 4,5 miliarde de euro.

Unele dintre problemele industriei pot fi rezolvate în țară, a explicat premierul, în timp ce altele țin de nivelul european, unde Guvernul promite să susțină, de asemenea, producătorii.

Printre prioritățile prezentate conducerii Dacia se numără politicile fiscale, măsurile pentru energie, relansarea programului Rabla, sprijinul pentru angajați și finalizarea lucrărilor de infrastructură care să lege fabrica de drumurile de mare viteză. Premierul a mai precizat că a discutat și despre planurile Grupului Renault România, mai ales despre posibilitatea ca la Mioveni să fie produse modele noi.

La întâlnire au participat ministrul Energiei, un secretar de stat de la Ministerul Muncii și Adrian Sandu, specialist în piața auto, numit de câteva zile consilier onorific al premierului pe acest domeniu.

Energia, cea mai mare problemă

Costul energiei electrice este principala problemă a fabricii, iar Guvernul promite o foaie de parcurs pentru perioada 2027-2030, pe care o va pregăti împreună cu Ministerul Energiei și cu ANRE.

„Vom face această foaie de parcurs, pentru că vrem ca prețul energiei electrice să dea posibilitatea producerii unor mașini care să fie mai competitive. Deci vom facilita dialogul dintre producătorii de energie electrică și marii consumatori industriali pentru a încheia contracte de furnizare pe termen lung. Asta va însemna prețuri mai reduse”, a explicat premierul.

Luca Niculescu a mai spus că, prin Fondul pentru Modernizare, statul poate finanța proiecte prin care fabricile își produc și își stochează singure energia. Î

În plus, de anul viitor vor intra în funcțiune noi capacități de producție, cum sunt centralele de la Iernut și Mintia, ceea ce ar trebui să reducă presiunea pe prețuri. Guvernul susține și analizarea de către ANRE a unui tarif binom pentru consumatorii industriali, o soluție tehnică prin care costurile cu energia ar putea fi calculate diferit pentru marile fabrici.

Programul Rabla

Programul Rabla, prin care statul oferă bani pentru cumpărarea de mașini noi, ar urma să înceapă mai devreme anul viitor. Premierul a recunoscut că fondurile alocate programului au scăzut în ultimii ani.

„Analizăm posibilitatea de a avea un program Rabla mai generos, vom vedea în ce măsură ne putem focaliza atenția pe producătorii care vin din Uniunea Europeană și, de asemenea, intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice”, a declarat Luca Niculescu.