Atacuri la moțiune. Rogobete: "Am crezut că sunt la circ, pentru că în sală e USR". Buzoianu: "Clovnul intră în palat crezându-se rege"

7 minute de citit Publicat la 11:07 25 Noi 2026 Modificat la 11:37 25 Noi 2026

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Agerpres

Deputaţii dezbat miercuri moţiunea simplă depusă de PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, intitulată "Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!". În discursul susținut în Parlament, Rogobete a spus că moțiunea a apărut "tocmai când a început cel mai amplu audit la CNAS", "instituție condusă de PNL mai bine de zece ani", și a amenințat că va face publice rezultatele și cabinetele private "protejate".

UPDATE "Dacă ești criticat de USR, sigur faci bine pentru România! Moțiunea ridicolă împotriva ministrului Sănătății scrisă de un urmărit penal nu poate opri controalele din Sănătate. USR în frunte cu Vlad Voiculescu mai bine le-ar explica românilor de unde plătim paguba de 3,2 miliarde de lei pentru tonele de vaccinuri contractate în mandatul lor, în loc să piardă timpul prin Parlament. Altfel, înțelegem și de ce au început să se agite. Ministrul Rogobete a început să verifice decontări, contracte, concursuri și cheltuirea banilor publici din Sănătate. Exact acolo unde trebuie să existe transparență și responsabilitate. Are USR o problemă cu asta?! Dar cu voturile AUR, au o problemă?! Sau interesul bate propaganda lor despre „extremism”. Indiferent de rezultatul acestei moțiuni simple, ministrul Sănătății trebuie să continue cu și mai multă determinare. Nicio moțiune a useriștilor nu trebuie să oprească verificarea intereselor și a modului în care sunt cheltuiți banii românilor," a scris liderul PSD Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Diana Buzoianu: Dacă vă veți îmbolnăvi, domnule Rogobete, spitalele vă vor aștepta cu covorul roșu și cu medicamente gratuite

UPDATE Diana Buzoianu: "Palatul devine circ când clovnul intră în palat crezându-se rege.

I-ați deranjat pe pacienții care, după chimioterapie, trebuie să facă turul farmaciilor ca să găsească medicamente, iar dumneavoastră spuneți că mint.

În octombrie spuneați public că pacienții au nevoie de medicamente. Pacienții spun că nu au medicamente, dar în tabele dumneavoastră spuneți că există peste tot.

Pacienții merită răspunsuri. De ce îi mințiți că există medicamente care nu există în farmacii?

De ce ați mințit că există vaccinuri antigripale, iar apoi v-ați lăudat cu loturi suplimentare?

De ce astăzi un pacient care intră în spital ca să fie tratat trebuie să își trimită rudele să cumpere medicamente din afara spitalului?

Dacă vă veți îmbolnăvi, domnule Rogobete, spitalele vă vor aștepta cu covorul roșu și cu medicamente gratuite, pentru că ați politizat toate spitalele.

Cine minte? Oamenii care sunt oripilați de ce trăiesc prin spitale sau dumneavoastră, cu tabelele frumoase?

Ar trebui să vă dați demisia".

Rogobete: De ce a apărut această moțiune exact când am demarat cel mai amplu audit la CNAS?

Declarațiile lui Alexandru Rogobete: "Pentru o secundă am crezut că sunt într-o sală de circ. Apoi mi-am adus aminte că în sală este USR. Unde e USR, nu poate fi decât circ. Dincolo de atacurile la persoană și de interpretările false, nu a fost constatată nicio abatere din partea mea. Nu pot să coabitez cu USR și cu USR-ul din PNL.

În 2023 ați venit la mine să vă ajut să vă realizați proiectele. Și v-am ajutat de fiecare dată. Pentru a construi această moțiune, ați ales să vă folosiți de drama oamenilor. Se pare că aveți o coloană vertebrală mai sensibilă. Sunt lucruri mult mai importante decât atingerea unor scopuri politice. Ce faceți voi de două săptămâni riscă să zdruncine profund încrederea oamenilor.

Demersul de astăzi a depășit orice limită. În loc de argumente prezentați lozinci, iar în loc de soluții, semne de întrebare.

Să vă aduc aminte de urmăritul penal Vlad Voiculescu? N-ați găsit pe altcineva să vă scrie moțiunea decât pe urmăritul penal care a lăsat o datorie de un miliard de euro? Voiculescule, vreau să-ți aduc aminte că platforma ta a fost contestată de Curtea de Conturi. De ce? Pentru că datele mergeau la prietenul tău din Germania.

Subfinanțarea bugetară a Ministerului Sănătății din 2026 are un singur autor. Numele lui este Bolojan, zis „reformatorul”. Este simplu de demonstrat. Pentru UPU am cerut 660 de milioane de lei și am primit 440, ca să se reducă deficitul. Rezultatul s-a văzut în septembrie: în unitățile de primiri urgențe nu mai erau medici pentru tratarea infarctului.

Acesta este zgomotul pe care îl faceți astăzi ca să vă ascundeți incapacitatea administrativă. Când veți ajunge să înțelegeți că liderul vostru suprem este duplicitar și a făcut cel mai mare rău țării?

Cei care mă critică astăzi sunt aceiași care, până acum patru săptămâni, aplaudau tăierile făcute de Bolojan.

Un mesaj către pacienți: sistemul de sănătate nu este perfect și mai sunt multe de făcut. Iar vouă vă spun: nu mai folosiți drama pacienților ca să punctați politic.

N-am declarat niciodată că avem de toate. Este o tentativă jenantă de manipulare. E rușinos, dragi colegi de la USR și USR-iști din PNL, să mergeți în această direcție.

De ce a apărut această moțiune exact când am demarat cel mai amplu audit la CNAS? CNAS a fost condusă de PNL mai bine de zece ani. Pare că vă e frică de rezultatul auditului. Voi face publice toate rezultatele Corpului de control și voi arăta toate cabinetele medicale private protejate de PNL-iști.

Despre PNRR și investițiile în sănătate: avem 24 de șantiere în construcție, dintre care 8 sunt finalizate, iar în 7 se tratează deja pacienți. Două proiecte, cele de la Sibiu și de la Iași, au fost scoase de pe listă pentru că aveau un preț de trei ori mai mare decât media națională. Ieftiniți tabla și poate vă încadrați la următoarele proiecte.

Bolojan a spus public că am gestionat greșit investițiile. Păi numai în Bihor am dat 48 de milioane. Iar la Iași, unde parlamentarii se tăvălesc pe jos că nu au primit bani, s-au dat 174 de milioane. Ipocrizia a atins cote maxime.

Dragi colegi de la USR, luați-vă trotinetele și mergeți să le vizitați. Spitalele există.

La Cluj se construiește spitalul de copii, și se construiește pentru că s-a insistat pentru acest proiect. Finanțarea pentru spitalul de copii de la Cluj a fost tăiată de Bolojan, care a dat bani pentru stadioane. Asumați-vă responsabilitatea politică!

Astăzi, 844 de tineri absolvenți de medicină care au luat rezidențiatul nu au loc. USR și USR-iști din PNL, prin hotărârea de guvern din iunie 2026, aprobată de Bolojan, ați aprobat doar 5.600 de locuri pentru 7.180 de candidați. De aceea 844 de tineri nu au astăzi loc.

Bolojan a spus în vară că avem prea mulți absolvenți, în condițiile în care spitalele au un deficit de 30.000 de oameni. Cu această gândire îngustă a redus numărul de locuri la rezidențiat. De aceea 844 de tineri nu au astăzi loc la rezidențiat. Dar vom rezolva și această problemă.

Neplata primei zile de concediu medical a fost tot ideea lui Bolojan. Nu a acceptat nicio excepție. Unde vă este empatia, USR și USR-iști din PNL?

Să vă aduc aminte cum ați umilit personalul medical când i-ați scăzut veniturile? 700 de milioane de euro pentru Fritz, față de 700 de milioane de euro pentru medicii și asistenții din România."

Deputaţii USR şi PNL au depus moţiunea simplă împotriva ministrului PSD al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care se intitulează "Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic! ".

Cele două partide îl acuză pe Rogobete că este atât de preocupat de propria imagine, de fotografii şi clipuri cu el însuşi, încât nu reuşeşte să gestioneze criza de medicamente esenţiale pentru pacienţii oncologici şi cei cu tulburări psihice, aşa cum nu a reuşit nici să folosească banii europeni pentru construcţia şi modernizarea spitalelor din România.

"Ministrul PSD Alexandru Rogobete, aflat la al doilea mandat de ministru al Sănătăţii, transferă răspunderea, cosmetizează rezultatele şi tratează semnalele pacienţilor ca pe o problemă de imagine. Ministrul Rogobete este responsabil pentru modul deficitar în care a fost construit bugetul Sănătăţii pe 2026, din cauza căruia s-a ajuns, la începutul lunii octombrie, ca mai multe componente ale sistemului să fie în prag de blocaj. Apoi, la rectificarea bugetară din 30 octombrie 2026, Alexandru Rogobete a anunţat, cu satisfacţie, alocarea a 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate, cifră în spatele căreia se ascund însă restanţe de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale neplătite. În spatele celor 4,7 miliarde de lei se află angajatori care îşi văd resursele financiare blocate, întreprinderi care îşi finanţează activitatea din credite şi oameni pentru care concediul medical a reprezentat o perioadă de boală, nu o alegere", precizează USR într-un comunicat oficial.

USR şi PNL solicită, în acest context, prezentarea unui calendar ferm de finanţare şi plată a restanţelor, defalcat pe perioade şi case de asigurări de sănătate, precum şi a măsurilor prin care Guvernul PSD va preveni acumularea unor noi întârzieri.