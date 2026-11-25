"Un tip inteligent". După ce l-a numit "jihadist" în campanie, Trump vrea să se întâlnească cu El-Sayed să discute despre "Trumpcare"

2 minute de citit Publicat la 10:46 25 Noi 2026 Modificat la 10:46 25 Noi 2026

După ce l-a numit "jihadist" în campanie, Trump vrea să se întâlnească cu El-Sayed să discute despre "Trumpcare". FOTO: Getty Images

Președintele Donald Trump a declarat marți că intenționează să se întâlnească cu Abdul El-Sayed, senatorul ales din Michigan, scrie CNN. Cei doi ar urma să discute propunerea democratului de asigurare medicală universală, "Medicare for All", pe care El-Sayed a sugerat să o redenumească "Trumpcare".

"E un tip inteligent. A făcut o treabă bună. Chiar a făcut o treabă foarte bună", a declarat Trump pentru New York Post într-un interviu acordat în Biroul Oval, referindu-se la sugestia lui El-Sayed de a da planului numele președintelui.

"Știu că mă voi întâlni cu el. Poate există un punct de mijloc la care am putea ajunge", a continuat Trump.

El-Sayed a pus asigurarea medicală universală în centrul campaniei sale, în care el și Trump s-au aflat permanent în conflict. La începutul acestei luni însă, democratul a publicat pe X imaginea unui card auriu "Trumpcare"” și i-a cerut președintelui să garanteze asistența medicală "de la leagăn până la mormânt". Într-un gest neașteptat, Trump a redistribuit sâmbătă o captură de ecran a postării.

Potrivit New York Post, Trump a calificat marți drept "foarte inteligentă" ideea de a-i asocia numele cu propunerea de asigurare medicală universală. Președintele a mai spus că el și noile majorități democrate din Congres ar putea face "lucruri grozave împreună", deși a avertizat că începutul ar putea fi conflictual.

"Pur și simplu voi pune veto pe tot ce există, iar la un moment dat cred că vor dori să negocieze. Eu voi negocia și putem rezolva problema asistenței medicale. Putem face multe lucruri grozave împreună", a declarat Trump.

Declarațiile președintelui marchează o schimbare radicală de ton față de campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Atunci, Trump și candidatul democrat s-au atacat dur politic de mai multe ori.

La un miting din octombrie, Trump l-a numit "Mohammed" pe El-Sayed, care va fi primul senator musulman din istoria țării, și a afirmat în mod fals că fostul oficial din sănătatea publică este un "jihadist". Cu câteva zile înainte de alegeri, la un miting în Florida, Trump le-a cerut alegătorilor să-l "trimită înapoi de unde a venit", deși El-Sayed s-a născut și a crescut în Michigan. "Dacă ar câștiga, ar fi o lovitură devastatoare pentru țara noastră", a spus Trump la un alt eveniment din aceeași campanie.

La rândul său, El-Sayed a criticat frecvent administrația Trump și i-a atacat dur în campanie pe președinte și pe vicepreședintele JD Vance.

"Pot să-mi tot pronunțe numele", a spus el în ultimele zile ale cursei electorale. "Pot să-mi tot arate cu degetul credința. Nu numele și credința mea sunt motivul pentru care nu vă mai permiteți cumpărăturile."

Situația s-a schimbat însă după "valul albastru" care le va da democraților controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului în ultimii doi ani de mandat ai lui Trump. Acum, ambele tabere se arată deschise la dialog.

La începutul lunii, El-Sayed a transmis că ar fi dispus să se întâlnească cu Trump sau cu oricine altcineva, indiferent de partid, pentru a-și promova obiectivele în Senat.

"Nu l-am întâlnit niciodată pe acest om. El este președintele Statelor Unite. Eu sunt senatorul ales al statului Michigan. Mă bucur să mă întâlnesc cu el, așa cum mă voi întâlni cu oricine poate promova obiectivele cu care am candidat: să scoatem banii din politică, să punem bani în buzunarele oamenilor, să adoptăm Medicare for All", a declarat El-Sayed în emisiunea "This Week" de la ABC.

Biroul vicepreședintelui Vance a anunțat săptămâna trecută că va lua legătura cu viitorul senator, după ce a aflat că democratul din Michigan își dorește o întâlnire.