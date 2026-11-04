Cine este democratul Abdul El-Sayed, primul musulman ales în Senat

1 minut de citit Publicat la 09:49 04 Noi 2026 Modificat la 10:04 04 Noi 2026

Democratul Abdul El-Sayed l-a învins pe republicanul Mike Rogers, fost membru al Camerei Reprezentanților, în cursa pentru Senatul SUA din Michigan. FOTO: Getty Images

Democratul Abdul El-Sayed l-a învins pe republicanul Mike Rogers, fost membru al Camerei Reprezentanților, în cursa pentru Senatul SUA din Michigan, potrivit proiecției CNN.

Rezultatul marchează o victorie pentru aripa progresistă a Partidului Democrat într-un stat în care cele două partide își dispută strâns voturile.

Victoria lui El-Sayed, fost funcționar în domeniul sănătății publice, înseamnă că mandatul deținut de senatorul Gary Peters, care se retrage, va rămâne în mâinile democraților.

La 42 de ani, El-Sayed se distinge de alți politicieni prin stilul său vestimentar. Poartă de obicei un tricou mulat cu decolteu în V, un ceas de scufundări cu brățară din cauciuc, blugi și pantofi sport închiși la culoare.

El-Sayed va câștiga, potrivit CNN, după ce a întâmpinat dificultăți în a reuni partidul în jurul candidaturii sale. Alegerile primare din august au fost disputate. El a învins-o atunci pe democrata moderată Haley Stevens, membră a Camerei Reprezentanților, cu mai puțin de un punct procentual.

Stevens a tulburat ultimele zile ale campaniei când a anunțat duminică, la o biserică din Detroit, că îl susține pe republicanul Mike Rogers și a apărut alături de el.

Decizia i-a înfuriat pe liderii democrați din Michigan și de la nivel național, iar partidul și-a strâns rândurile în jurul lui El-Sayed. Acesta încercase timp de luni de zile să câștige sprijinul alegătorilor afro-americani și evrei care o susținuseră pe Stevens la alegerile primare.

El-Sayed ar urma să devină primul senator musulman din istoria Statelor Unite când va depune jurământul, în ianuarie.