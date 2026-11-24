Raportul Letta: Patru scenarii pentru România în 2035. Cel mai dur începe cu o criză bugetară și duce la RoExit și colaps economic

6 minute de citit Publicat la 13:03 24 Noi 2026 Modificat la 13:03 24 Noi 2026

România riscă să ajungă într-un scenariu de criză profundă, care ar putea culmina cu ieșirea din Uniunea Europeană până în 2035, în contextul instabilității politice, al problemelor fiscale și al deteriorării instituțiilor. Este unul dintre cele patru scenarii prezentate în raportul privind competitivitatea României, coordonat de fostul premier italian Enrico Letta și prezentat marți la sediul BNR. Prezent la eveniment, premierul Luca Niculescu a declarat că documentul oferă un diagnostic corect al economiei românești și a transmis că direcția strategică a țării trebuie să rămână cea europeană.

„Recunosc că l-am citit cu creionul în mână. Diagnosticul este corect și ni-l asumăm. În 25 de ani, România a urcat de la 26% la 78% din media europeană a PIB-ului pe locuitor și niciun stat intrat în UE din 2004 încoace nu a recuperat mai repede. Este una dintre cele mai bune ilustrări ale forței transformatoare pe care o are UE. Modelul care ne-a adus aici, însă, s-a epuizat”, a declarat premierul.

Pe lângă scenariul pesimist, intitulat „Ruin After the Exit” („Ruina de după ieșire”), raportul prezintă și alte trei posibile direcții pentru România până în 2035: continuarea modelului actual de dezvoltare, cu menținerea ritmului de creștere, dar și a vulnerabilităților economice și instituționale; un scenariu de adaptare la constrângerile fiscale, demografice și economice, în care România încearcă să își ajusteze politicile fără o transformare profundă; și o variantă optimistă, bazată pe reforme structurale, investiții, modernizarea instituțiilor și creșterea competitivității, care ar permite economiei românești să treacă la un model de dezvoltare performant.

Problemele structurale ale economiei românești

Luca Niculescu a prezentat câteva dintre datele care ilustrează vulnerabilitățile economiei românești, în special în ceea ce privește finanțarea companiilor, piața de capital și digitalizarea administrației.

„Sunt trei cifre din raport care mi-au rămas în minte: 0,008% din PIB, atât înseamnă capitalul de risc investit în România în ultimul an. Media europeană este cam de șapte ori mai mare”, a spus premierul.

Premierul a atras atenția că Bursa de Valori București reprezintă doar 16,5% din PIB, iar o treime dintre firme au capitaluri sub pragul legal, ceea ce le limitează accesul la credite.

O altă problemă este diferența dintre infrastructura de telecomunicații și digitalizarea serviciilor publice. Deși 96% dintre gospodării au acces la fibră optică, România se află pe ultimul loc în Europa la servicii publice digitale, potrivit datelor prezentate de premier.

Luca Niculescu a vorbit și despre costurile administrative suportate de românii din diaspora, două treimi dintre cei care au avut nevoie de rezolvarea unui document în ultimul an fiind nevoiți să vină fizic în țară. De asemenea, premierul a amintit că plafonarea prețurilor la energie a costat aproximativ 19-20 de miliarde de euro din 2022 până în prezent, în condițiile în care ajutorul nu a fost direcționat exclusiv către persoanele care aveau nevoie de el.

Instabilitatea politică reprezintă o altă vulnerabilitate: „Avem o problemă cu stabilitatea și asumarea deciziilor care trec de cicluri și de crize politice”, a afirmat Niculescu, amintind că România a avut 11 premieri în ultimii zece ani.

Ce măsuri pregătește Guvernul

Printre măsurile anunțate de premier se numără digitalizarea serviciilor publice, reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2031, trecerea de la plafonarea generalizată a prețurilor la energie la un sistem de sprijin țintit și creșterea finanțării cercetării la 1% din PIB până în 2030.

Guvernul discută și înființarea unui Comitet pentru Competitivitatea României, cu participarea unor economiști independenți și a reprezentanților Consiliului Fiscal, BNR și Administrației Prezidențiale. O primă versiune a strategiei ar urma să fie prezentată în șase luni, iar documentul final în cel mult un an.

Raportul propune, de asemenea, ca România să adopte moneda euro în 2035. Niculescu a declarat că susține acest obiectiv, însă a precizat că Guvernul trebuie să mențină traiectoria de reducere a deficitului agreată cu Comisia Europeană până în 2031.

Scenariul ieșirii din UE: criză economică, investiții retrase și emigrație

Raportul Letta prezintă patru scenarii alternative pentru evoluția României până în 2035: continuarea modelului actual de dezvoltare, adaptarea la constrângeri economice și demografice, transformarea profundă a economiei și instituțiilor și, în cea mai pesimistă variantă, ieșirea din Uniunea Europeană.

Scenariul intitulat „Ruin After the Exit” („Ruina de după ieșire”) descrie o succesiune de crize politice, fiscale și instituționale care ar putea duce la o guvernare naționalistă după alegerile din 2028, la conflicte cu instituțiile europene și, în cele din urmă, la un referendum privind retragerea României din UE, la începutul anilor 2030.

Premierul Luca Niculescu a spus că privește acest scenariu ca pe un avertisment, dar a respins orice schimbare a orientării europene a României.

„Îl citesc ca pe un avertisment, dar îl folosesc ca să dau un mesaj fără echivoc: locul României este în Europa. Prosperitatea noastră se construiește în Europa. Nu există altă cale”, a afirmat acesta.

Autorii raportului construiesc un posibil traseu care începe cu măsurile de consolidare fiscală din 2026-2027. Acestea ar pune presiune pe veniturile populației, serviciile publice și bugetele locale, în timp ce disputele privind fondurile europene și reformele asumate de România ar alimenta nemulțumirile față de instituțiile comunitare.

În acest context, actorii politici ar transforma dificultățile economice și măsurile nepopulare într-un discurs împotriva constrângerilor impuse de Bruxelles.

Potrivit scenariului, o coaliție suveranistă ajunge la putere în urma alegerilor din 2028, promițând recâștigarea controlului național asupra politicilor economice și instituțiilor publice. Noua guvernare „inversează măsurile fiscale și intervine tot mai accentuat asupra independenței justiției amplificând tensiunile cu partenerii europeni.”

Conflictele privind statul de drept, restricționarea unor fonduri europene și deteriorarea credibilității fiscale determină creșterea costurilor de împrumut și retragerea investițiilor.

Scenariul ajunge la un moment decisiv la începutul anilor 2030, când confruntarea cu instituțiile europene ar culmina cu organizarea unui referendum național. Acesta ar decide, la limită, retragerea României din Uniunea Europeană.

Autorii avertizează că „fragmentarea politică și pregătirea administrativă deficitară lasă nerezolvate acorduri comerciale, de reglementare și instituționale esențiale. România părăsește UE înainte de jumătatea deceniului 2030-2040, în baza unui cadru limitat pentru relațiile viitoare și fără măsuri de tranziție adecvate pentru o economie profund integrată în piețele și instituțiile europene”.

Retragerea investițiilor, deprecierea leului și închiderea fabricilor

Consecințele economice descrise în raport ar fi severe, având în vedere dependența industriei românești de piața europeană și de lanțurile internaționale de producție.

„Chiar și acolo unde acordurile comerciale limitate păstrează o parte din accesul la piață, noile proceduri vamale, barierele de reglementare, cerințele privind regulile de origine și incertitudinea referitoare la condițiile de investiții afectează industria auto, producția de utilaje, componente și alte sectoare orientate spre export”, arată raportul.

Companiile multinaționale ar putea muta anumite activități, amâna investițiile sau reorganiza lanțurile de aprovizionare în jurul unor locații mai predictibile din interiorul UE.

Raportul descrie și un scenariu de depreciere accentuată a leului, pe fondul retragerii capitalului și al prăbușirii încrederii investitorilor. Acest lucru ar accelera inflația și ar crește povara datoriilor în valută.

„Retrogradările ratingului suveran elimină România de pe piețele internaționale de finanțare în condiții accesibile, în timp ce contracția activității economice erodează rapid veniturile fiscale. Statul intră într-un ciclu de reduceri de urgență ale cheltuielilor, acumulare de arierate și crize fiscale repetate”, descriu autorii scenariul.

Statul ar intra astfel într-un cerc vicios al tăierilor de cheltuieli, acumulării arieratelor și crizelor fiscale repetate. Proiectele publice ar rămâne neterminate, furnizorii și constructorii nu ar mai fi plătiți, iar spitalele, școlile și administrațiile locale s-ar confrunta cu întreruperi repetate ale finanțării.

În paralel, falimentele companiilor s-ar înmulți, condițiile de creditare s-ar deteriora, iar șomajul ar crește, în special în fostele centre industriale și în sectoarele serviciilor bazate pe activități repetitive.

„Reducerea bazei de impozitare, degradarea infrastructurii și pierderea forței de muncă înalt calificate se amplifică reciproc, făcând tot mai dificilă fiecare încercare de stabilizare”, avertizează raportul.

„Paradoxul fundamental este că încercarea de a scăpa de constrângerile externe a erodat o mare parte din capacitatea instituțională și economică necesară exercitării unei autonomii naționale reale. Există încă insule de reziliență în orașele conectate internațional, în companii și în rețelele diasporei, dar acestea nu pot inversa colapsul generalizat”, se mai arată în raport.