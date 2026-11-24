„Vă rog, veniți repede că mi-e frică”/ „Nu are cum să zboare, măi, domnișoară”. Polițiștii judecați în cazul Caracal au fost achitați

2 minute de citit Publicat la 12:16 24 Noi 2026 Modificat la 12:29 24 Noi 2026

cei patru foști polițiști trimiși în judecată pentru intervenția eșuată în cazul Alexandrei Măceșanu au fost achitați Sursa foto: Agerpres

La peste 7 ani de la tragedia din Caracal, cei patru foști polițiști trimiși în judecată pentru intervenția eșuată în cazul Alexandrei Măceșanu au fost achitați. Judecătoria Balș a stabilit că faptele de care sunt acuzați nu sunt prevăute de legea penală, deși procurorii au cerut închisoare cu executare.

Alexandra avea doar 15 ani și sunase de 3 ori la 112 pentru a cere ajutorul. Autoritățile au intervenit prea târziu pentru a-i salva viața.

La momentul respectiv, înregistrarea apelurilor făcute la 112 de Alexandra a fost făcută publică, iar rugămințile ei sunt cutremurătoare.

Apel 1 la 112

Alexandra: „Vă rog, veniți repede că mi-e frică de el. M-a bătut”.

Polițist: „Bine, rămâneți acolo”.

Apel 2 la 112

Operatoare 112: „112, ce urgență aveți?”.

Alexandra: Doamnă, ați trimis pe cineva? Cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate”.

Operatoare 112: „Ai vorbit cu poliția, da?”.

Alexandra: „Da, cu dumneavostră”.

Operatoare 112: „Ce ți-a zis poliția?”

Alexandra: „Mi-a zis că o să trimită un echipaj”.

Poliția a revenit în apel

Polițist: „Spuneți, domnișoară”.

Alexandra: „Vă rog, ați trimis pe cineva aici?”.

Polițist: „Am trimis, rămâneți acolo că în două minute nu are cum să zboare, măi, domnișoară. Stați acolo. Va veni echipajul”.

Alexandra: „Mi-e frică”.

Polițist: „De cine vă este frică? Alo, de cine vă este frică”.

Alexandra: „De el, m-a bătut”.

Polițist: „De el, cine este persoana?”

Trei apeluri la 112 și o intervenție întârziată

Tragedia care avea să devină cunoscută drept „Cazul Caracal” a început pe 24 iulie 2019, când Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, a dispărut după ce a făcut autostopul din comuna Dobrosloveni către Caracal, județul Olt.

În ziua următoare, adolescenta a reușit să apeleze de trei ori numărul unic de urgență 112, anunțând că este sechestrată și oferind indicii care ar fi putut ajuta la identificarea locului în care se afla.

Cu toate acestea, intervenția autorităților a fost întârziată de erori de localizare, probleme de comunicare și proceduri birocratice. Polițiștii și procurorii au ajuns la locuința principalului suspect abia după aproximativ 19 ore de la primul apel al adolescentei, într-un moment în care aceasta fusese deja ucisă.

Modul în care instituțiile statului au gestionat apelurile disperate ale Alexandrei a provocat un val de indignare publică și proteste de amploare, devenind unul dintre cele mai grave exemple de eșec instituțional din România ultimilor ani.

Gheorghe Dincă, condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare

În dosarul principal, Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv, în mai 2023, la 30 de ani de închisoare pentru răpirea, violarea și uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, o altă tânără dispărută în aprilie 2019. Complicele său, Ștefan Risipițeanu, a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru viol.

Cazul a avut consecințe majore la nivel instituțional. Eșecul intervenției autorităților a determinat demisii și demiteri la nivel înalt, inclusiv în conducerea Poliției Române și a Ministerului Afacerilor Interne.

O nouă decizie controversată într-un dosar care continuă să ridice întrebări

Achitarea celor patru foști polițiști readuce în atenția publică responsabilitatea instituțiilor statului în gestionarea cazului Alexandra Măceșanu.

Deși principalul autor al crimelor a fost condamnat definitiv, modul în care autoritățile au reacționat la apelurile adolescentei rămâne una dintre cele mai dureroase componente ale tragediei de la Caracal.

Decizia Judecătoriei Balș nu este definitivă, iar evoluția dosarului va depinde de eventualele căi de atac. Pentru familia Alexandrei, însă, hotărârea reprezintă o nouă etapă într-o luptă juridică începută după o tragedie care a ridicat întrebări fundamentale despre capacitatea statului de a-și proteja cetățenii.