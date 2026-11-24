China anunță condamnarea la moarte a unui oficial guvernamental acuzat de spionaj, după ce a fost recrutat de o femeie pe nume „Kailin”

1 minut de citit Publicat la 11:59 24 Noi 2026 Modificat la 12:19 24 Noi 2026

Beijingul nu a oferit detalii suplimentare și a prezentat doar numele de familie al oficialului - Ma. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

China a condamnat un oficial guvernamental la moarte, pe care l-a acuzat că a transmis secrete de stat și documente clasificate unui „agent de informații străin”, informează CNN. Astfel de anunțuri făcute publice de către Beijing, legate de condamnarea la moarte a unei persoane acuzate de spionaj, sunt extrem de rare.

Într-o postare publicată luni, luni, Administrația Națională pentru Protecția Secretelor de Stat din China a declarat că oficialul condamnat la moarte fusese „abordat și recrutat de o femeie străină”, în timp ce lucra în străinătate.

Comunicatul făcut public de Beijing menționează doar numele de familie al oficialului condamnat la moarte - Ma -, fără a preciza alte date privind țara în care acesta lucra.

Oficialul chinez a fost abordat de o femeie, numită „Kailin”, conform comunicatului emis de Beijing. Inițial, „Kailin” a spus că e interesată să învețe chineze. De asemenea, autoritățile chineze nu au menționat naționalitate femeii.

După ce relația lor s-a dezvoltat, „Kailin” a început să direcționeze discuțiile către subiecte „politic sensibile” și evenimente internaționale importante și l-a convins, în cele din urmă, pe Ma să ofere informații sensibile despre personalul și operațiunile unei instituții chineze din țară, conform procurorilor chinezi.

Ulterior, Kailin l-a prezentat pe Ma altor colegi ai săi și i-a spus că dacă nu va deveni agent pentru țara lor, vor informa guvernul chinez despre activitățile sale. Ma a semnat apoi un angajament de loialitate, pornind pe drumul „fiind consumat de întuneric și condamnat dincolo de orice izbăvire”, conform declarației.

Oficialul s-a întors apoi în China, de unde a trimis „sute” de documente de informații clasificate agentului străin în schimbul unui venit lunar fix, cu bonus suplimentar când livra materiale importante, conform declarației.

Procurorul din China a constatat că Ma a trimis nouă documente clasificate ca secrete de stat și 26 de documente clasificate drept confidențiale, în schimbul a peste 150.000 de dolari.

Agenția chineză de administrare a secretelor de stat a lansat un avertisment cetățenilor chinezi, pe care i-a îndemnat „rămână vigilenți în viața socială și personală, să respecte strict disciplina la locul de muncă și să fie atenți să nu devină ținte, manipulați sau exploatați de actori ostili”.