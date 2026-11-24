România se pregătește pentru iarnă cu 10% mai puține gaze în depozite decât în 2025, dar este în Top 5 la nivel european

Potrivit ministrului, România ar putea lua în calcul şi alte modalităţi de a suplini nevoia de energie, dacă situaţia o va impune. FOTO: Getty Images

Rezervele înmagazinate de gaze naturale sunt, în acest an, cu până la 10% mai mici decât erau în 2025, dar România este în Top 5 la nivel european, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, potrivit Agerpres.

"Săptămâna trecută am fost la o întâlnire, la Parlament, în care directoarea Institutului Naţional de Meteorologie spunea că vom avea o iarnă cu două grade mai caldă decât ultimele ierni. Până la urmă, cred că fie că e mai rece, fie că e mai cald, noi trebuie să fim pregătiţi.

Elementul numărul unu este ca România să fie pregătită pentru iarna care va veni. Din acest punct de vedere, într-adevăr, rezervele de gaze ale României în momentul de faţă sunt cu circa 10% sub momentul anului 2025, dar, în acelaşi timp, suntem în top 5 la nivel european din perspectiva gradului de înmagazinare gaze naturale.

Adică, dacă la nivel european rezervele sunt până la 20% mai mici decât cum erau în 2025, România nu stă la nivelul anului 2025, dar stă mult mai bine decât foarte multe ţări din Uniunea Europeană", a subliniat Chisăliţă.

Ce soluții ia în calcul Ministerul Energiei

Potrivit ministrului, România ar putea lua în calcul şi alte modalităţi de a suplini nevoia de energie, dacă situaţia o va impune.

"România, până în 2022, zeci de ani, avea cantitatea de gaze înmagazinată undeva la jumătate faţă de cât are în momentul de faţă şi a reuşit să treacă fiecare iarnă. Asta înseamnă că totuşi stăm bine, gândindu-ne la ce era în urmă cu 5-6 ani, la consumurile care erau cu 10-15% mai mari decât avem în momentul de faţă. Ca atare, în perioada iernii, nu văd neapărat o problemă din acest punct de vedere, dar nu exclud nici să existe, aşa cum a existat în fiecare iarnă, o perioadă de câteva zile cu temperaturile foarte, foarte scăzute, care să determine necesitatea de a găsi anumite variante pentru a acoperi cererea de gaze înmagazinată.

Ne gândim şi la import, ne gândim şi la alte modalităţi care pot să fie luate în considerare. În general, problema României este că are vârful de consum pe o durată foarte scurtă, dar cu scăderi bruşte de temperatură şi care face ca şi consumul să crească foarte, foarte mult. Inerţia sistemului, de foarte multe ori, nu permite alte abordări decât importul pe termen scurt. Este o modalitate în care sistemul a fost proiectat în urmă cu 60-70 de ani şi aşa funcţionează el în momentul de faţă", a precizat ministrul Energiei.

Prețurile gazelor naturale din Europa au crescut puternic după ce prognozele meteorologice au indicat o scădere accentuată a temperaturilor, inclusiv în România, ceea ce ar putea pune și mai multă presiune asupra depozitelor, deja afectate de perturbările exporturilor provocate de războiul dintre SUA și Iran.