Decalajele dintre bogați și săraci în Europa. România e sub media UE la inegalitatea veniturilor. Diferența față de Bulgaria e uriașă

5 minute de citit Publicat la 23:09 23 Noi 2026 Modificat la 23:09 23 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Diferența dintre cei bogați și cei săraci s-a redus în România mai mult decât în orice altă țară din Uniunea Europeană. Datele Eurostat pentru 2025 arată că veniturile românilor sunt acum împărțite mai echilibrat decât media europeană și chiar mai echilibrat decât în țări precum Suedia sau Danemarca, cunoscute de obicei pentru egalitatea lor, scrie Euronews.

Potrivit Eurostat, oficiul de statistică al UE, creșterea economică aduce progres social doar dacă beneficiile ei sunt împărțite echitabil. O inegalitate ridicată afectează coeziunea socială, frânează activitatea economică și slăbește participarea democratică.

Crește sau scade inegalitatea veniturilor în Europa? Datele Eurostat pentru UE arată o ușoară scădere. În 2025, inegalitatea veniturilor în UE a coborât la cel mai scăzut nivel din seria actuală de date, care începe în 2010. E totuși o perioadă relativ scurtă, iar date care merg mai departe în timp ar putea oferi o imagine mai clară.

Așadar, unde este cea mai mare inegalitatea veniturilor în Europa? Unde este cea mai mare prăpastia dintre bogați și săraci?

Cum se măsoară inegalitatea veniturilor

Inegalitatea veniturilor se măsoară cu ajutorul coeficientului Gini. Acesta compară felul în care sunt distribuite veniturile într-o țară cu o situație ipotetică în care veniturile ar fi împărțite perfect egal. Calculul are la bază venitul disponibil al gospodăriilor, ajustat în funcție de mărimea și componența acestora.

O valoare de 0 înseamnă egalitate perfectă, adică toată lumea are același venit. O valoare de 100 înseamnă inegalitate totală, adică o singură persoană primește toate veniturile.

Turcia și Bulgaria au cea mai mare inegalitate

Potrivit celor mai recente date Eurostat, în cele 34 de țări europene analizate, coeficientul Gini variază de la 23,0 în Slovacia la 43,9 în Turcia. Bulgaria are cea mai mare inegalitate a veniturilor din UE, cu 37,7, în timp ce media UE este de 29,2.

Letonia (35,6), Lituania (35,5) și Serbia (32,0) completează primele cinci poziții.

Urmează Grecia și Muntenegru (câte 31,6), Cipru (31,2), apoi Italia și Elveția (câte 31,0). Datele pentru Muntenegru și Elveția sunt din 2024.

De ce este inegalitatea atât de scăzută în Slovacia și Belgia

Slovacia are cea mai mică inegalitate a veniturilor, cu un coeficient Gini de 23,0. Potrivit unui raport al Comisiei Europene, explicația ține de diferențele mici dintre veniturile de dinainte de impozitare, nu de redistribuire. Raportul avertizează însă că unele categorii de populație rămân dezavantajate și că decalajele regionale persistă.

Belgia (23,4), Norvegia (23,7), Cehia (24,0), Slovenia (24,6) și Polonia (24,9) au și ele coeficienți Gini sub 25.

În cazul Belgiei, potrivit OCDE, inegalitatea scăzută se datorează „politicilor extinse de impozitare și transferuri sociale și unui dialog social puternic instituționalizat”.

Dintre marile economii ale UE, Germania (30,1), Franța (30,4), Spania (30,8) și Italia (31,0) se situează toate peste media UE.

Printre țările nordice, Norvegia rămâne una dintre cele mai egalitare. În schimb, Danemarca (28,2) și Suedia (28,6) au acum o inegalitate mai mare decât Polonia (24,9) și România (27,3). Finlanda (27,1) se află imediat sub România.

De ce variază atât de mult inegalitatea

Inegalitatea veniturilor diferă mult de la o țară la alta pentru că este influențată de o serie de factori locali, explică Francisco J. Delgado, conferențiar la Universitatea din Oviedo, Spania. El indică piața muncii, șomajul, salariile și politicile guvernamentale.

„Instituțiile pieței muncii, capacitatea de redistribuire a impozitelor și transferurilor, structura economică și productivitatea, precum și capitalul uman și egalitatea de șanse sunt factorii-cheie care determină inegalitatea veniturilor”, a declarat el pentru Euronews Business.

De ce are Bulgaria în continuare cea mai mare inegalitate din UE

Bulgaria rămâne țara cu cea mai mare inegalitate din UE. Nivelul din 2025 (37,7) este ușor peste media sa din ultimii 15 ani (37,4). Potrivit lui Delgado, „această divergență provine dintr-o combinație de factori”.

Primul este impozitarea regresivă, adică un impozit unic pe venitul persoanelor fizice combinat cu taxe indirecte ridicate. Al doilea îl reprezintă transferurile sociale slabe, inclusiv pensiile și asistența socială. Delgado mai menționează o piață a muncii fragmentată, cu o economie informală importantă, precum și decalaje demografice și regionale profunde, Sofia conducând la creșterea economică.

Potrivit OCDE, inegalitatea ridicată din Bulgaria vine din diferențele mari dintre veniturile de pe piață, combinate cu o redistribuire slabă. Impozitul unic de 10% pe venit, fără o sumă individuală neimpozabilă, este unul dintre motivele pentru care sistemul face prea puțin pentru reducerea inegalității.

O ușoară scădere în UE față de 2010

În 2025, coeficientul Gini al UE a scăzut ușor, la 29,2, de la 29,4 în 2024. Este cel mai scăzut nivel din seria actuală de date a UE, care începe în 2010.

Comparația dintre cele mai recente cifre și media datelor disponibile pentru perioada 2010–2024 arată cât de mult se află nivelurile actuale peste sau sub mediile istorice. Coeficientul Gini al UE a fost de 29,2 în 2025, față de o medie de 30,2 în cei 15 ani anteriori.

România și Polonia, cel mai mult sub mediile istorice în UE

România se află cel mai mult sub media sa istorică. Coeficientul Gini a fost de 27,3 în 2025, cu 6,4 puncte sub medie (33,7).

Macedonia de Nord (−4,7), Polonia (−4,0), Serbia (−3,5) și Muntenegru (−2,9) se situează și ele mult sub mediile anterioare. Dintre țările UE, după Polonia urmează Spania (−2,5), Portugalia (−2,3) și Belgia (−2,2).

Delgado spune că evoluția din Polonia și România a fost determinată în principal de creșterea economică solidă, deși cele două țări diferă între ele.

Între 2015 și 2025, PIB-ul pe cap de locuitor ajustat la paritatea puterii de cumpărare a crescut de la 70% la 81% din media UE în Polonia și de la 56% la 78% în România, potrivit lui Delgado. El menționează și creșterile puternice ale salariului minim, mai ales în Polonia, precum și extinderea statului social și fondurile europene.

Inegalitatea peste mediile istorice în Ungaria și în mai multe țări nordice

Inegalitatea a crescut cel mai mult în Ungaria. Coeficientul Gini a fost de 29,5 în 2025, cu 1,9 puncte peste media de 27,6.

Urmează Suedia (+1,6) și Finlanda (+1,3). Elveția (+1,0), Turcia (+0,9) și Luxemburg (+0,9) au înregistrat și ele niveluri mai ridicate în cele mai recente date. Danemarca s-a situat cu 0,8 puncte peste medie, iar Norvegia cu 0,8 puncte sub.

Delgado explică faptul că țările nordice s-au confruntat în ultimii ani cu dificultăți economice, cu un șomaj ridicat în Finlanda și Suedia.

Turcia rămâne mult peste media UE

Coeficientul Gini al Turciei a rămas aproximativ la același nivel din 2010. În 2025 a fost de 43,9, față de o medie de 43 în perioada 2010–2024. Diferența dintre Turcia și UE a ajuns în 2025 la aproape 15 puncte.

Potrivit OCDE, inegalitatea ridicată a veniturilor din Turcia reflectă decalajele mari în educație, competențe și capacitatea de a obține venituri. „Sistemul de impozite și beneficii sociale este unul dintre cele mai puțin redistributive din OCDE, pentru că este restrâns”, se arată în raportul organizației din 2025.

În multe țări, cele mai recente cifre sunt apropiate de mediile istorice. Austria și Lituania se află cu doar 0,1 puncte sub medie, iar Malta cu 0,1 puncte peste.