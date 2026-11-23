Restricții de trafic în București, timp de trei zile, pentru parada de 1 Decembrie. MApN: Vor fi trase câte 21 de salve de tun

2 minute de citit Publicat la 22:44 23 Noi 2026 Modificat la 22:45 23 Noi 2026

Parada militară organizată de Ziua Națională a României, București, 2025. Foto: Agerpres

Ministerul Apărării Naționale a anunțat luni că repetițiile generale pentru parada militară de 1 Decembrie vor avea loc pe 28 și 30 noiembrie, în zona Arcului de Triumf din București. Circulația rutieră va fi restricționată în ambele zile, dar și de Ziua Națională. De asemenea, vor fi trase câte 21 de salve de tun în fiecare dintre cele trei zile, iar avioanele militare vor efectua zboruri de antrenament la joasă altitudine.

Parada Militară Națională va avea loc marți, 1 Decembrie, de la ora 11:00, în Piața Arcul de Triumf. La eveniment vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Aceștia vor fi însoțiți de aproximativ 130 de mijloace tehnice militare, printre care și 45 de aeronave. La paradă vor defila și peste 300 de militari străini din 16 țări, printre care Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie și Republica Moldova, alături de militari ai altor state aliate care contribuie la structurile NATO din România.

Când au loc repetițiile și ce restricții de trafic vor fi în București

Potrivit MApN, prima repetiție este programată joi, 26 noiembrie, de la ora 11:00, în Complexul de poligoane Ghencea, fiind deschisă reprezentanților presei.

Repetițiile generale de la Arcul de Triumf vor avea loc sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 09:00 și 16:00, și luni, 30 noiembrie, între orele 09:00 și 12:00.

Pentru desfășurarea acestora, dar și a paradei de Ziua Națională, Brigada Rutieră București va impune restricții de circulație pe străzile și bulevardele care duc spre Piața Arcul de Triumf, în zilele de 28 și 30 noiembrie și 1 decembrie. Șoferii vor fi informați despre restricțiile aplicate în zonă.

Totodată, între 25 și 30 noiembrie, aeronavele militare vor efectua zboruri de antrenament la joasă altitudine deasupra Bucureștiului, județului Ilfov și municipiului Alba Iulia.

MApN precizează că zborurile vor avea loc cu respectarea măsurilor de siguranță, iar militarii vor încerca să reducă pe cât posibil zgomotul produs de aeronave.

Vor fi trase câte 21 de salve de tun pe 28 și 30 noiembrie și 1 Decembrie

Ministerul Apărării îi avertizează pe bucureșteni că, atât în zilele repetițiilor generale, cât și de Ziua Națională, vor fi trase câte 21 de salve de tun, conform tradiției militare.

Salvele vor fi trase în timpul intonării Imnului Național, între orele 11:00 și 12:00, în partea de sud-est a Parcului Regele Mihai I (Herăstrău).

Reprezentanții ministerului atrag atenția că zgomotul produs de tunuri și de aeronavele militare ar putea fi deranjant atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru animalele de companie, și le cer cetățenilor să dea dovadă de înțelegere.

De Ziua Națională, drapelul României va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, iar navele militare maritime și fluviale vor fi împodobite cu pavilioane de sărbătoare.

În zona Arcului de Triumf va fi organizată și o expoziție de tehnică militară, pe care publicul o va putea vizita după încheierea paradei, până la ora 14:30.

Ceremonii militare și religioase vor fi organizate și în alte localități din țară, cu sprijinul autorităților locale. De asemenea, militarii români aflați în misiuni în străinătate vor marca Ziua Națională prin ceremonii și activități specifice.