Mesaj de la Chişinău, cu ocazia vizitei Familiei Regale: "România este un partener esențial pentru integrarea europeană a Moldovei"

2 minute de citit Publicat la 21:00 23 Noi 2026 Modificat la 21:00 23 Noi 2026

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi Alteţa Sa Regală Principele Radu. Sursa foto: Facebook/ Familia Regala a Romaniei

România a fost alături de Republica Moldova în cele mai dificile momente şi continuă să fie cel mai important partener şi cel mai puternic susţinător al integrării europene a ţării vecine, a declarat, luni, vicepreşedintele Parlamentului de la Chişinău, Doina Gherman, în contextul primirii vizitei reprezentanţilor Casei Regale a României.

"Integrarea europeană este alegerea prin care vrem să ne protejăm libertatea şi democraţia. Republica Moldova are astăzi şansa de a deveni stat membru al Uniunii Europene. Am făcut paşi mari pe acest drum. Deschidem până la sfârşitul anului şi cele două clustere rămase, ne modernizăm instituţiile şi trecem prin reforme dificile, dar necesare.

Dincolo de asta, pentru cetăţenii noştri, integrarea europeană înseamnă să trăiască în siguranţă şi să-şi crească copiii acasă, în condiţii bune. Ne dorim ca generaţiile care vin să crească într-o ţară liberă, democratică şi prosperă, alături de România, în Uniunea Europeană.

În acest efort, sprijinul României este crucial. România ne-a fost alături în cele mai dificile momente şi continuă să fie cel mai important partener şi cel mai puternic susţinător al integrării noastre europene. Construim împreună poduri, drumuri, conexiuni energetice. Dezvoltăm schimburile economice, cooperarea în educaţie şi cultură", a afirmat Gherman.

Casa Regală a României, implicată în susținerea Moldovei

Vicepreşedintele Legislativului de la Chişinău a apreciat şi implicarea Casei Regale a României în susţinerea Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

"Casa Regală a României are o contribuţie distinctă la acest parteneriat. Prin vizitele în capitalele europene, prin dialogul cu lideri politici şi reprezentanţi ai mediului economic, prin proiectele dedicate educaţiei şi culturii, Familia Regală a contribuit la promovarea Republicii Moldova şi la susţinerea aspiraţiilor noastre europene. Apreciem în mod deosebit consecvenţa acestui sprijin. Casă Regală a fost alături de noi înainte ca perspectiva aderării la Uniunea Europeană să devină atât de apropiată şi continuaţi să ne susţineţi într-o etapă decisivă", a mai spus Doina Gherman.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi Alteţa Sa Regală Principele Radu au avut, luni, la sediul Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) din Chişinău, o întrevedere cu ministrul de Interne al Republici Moldova, Daniella Misail- Nichitin, şi cu conducerea inspectoratului.

Reprezentanţii Familiei Regală au mai participat, în cursul zilei de luni, la ceremonia oficială de lansare a monedei dedicate celor 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României, în prezenţa vicepreşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman, şi a guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Anca Dragu. Ei au avut şi o întrevedere cu oficialii Mitropoliei Basarabiei.