Părinții care revin la muncă din concediul de creștere a copilului ar putea primi și salariu, și indemnizație. Proiect adoptat de Senat

2 minute de citit Publicat la 19:35 23 Noi 2026 Modificat la 19:38 23 Noi 2026

Mamele aflate în concediu de creștere a copilului au dreptul la 85% din media veniturilor din ultimele 12 luni, fără însă să depășească suma de 8.500 de lei. Foto: Getty Images

Părinții care aleg să se întoarcă la muncă înainte de încheierea concediului de creștere a copilului ar putea primi, pe lângă salariu, și un stimulent egal cu indemnizația de creștere a copilului. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege adoptat luni, în unanimitate, de Senat. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie votat și de Camera Deputaților, care este for decizional.

Inițiativa legislativă a fost depusă de deputata PNL Raluca Turcan, împreună cu senatoarea Gabriela Horga și alți parlamentari, și urmărește să îi încurajeze pe părinți să revină mai devreme la serviciu, fără să piardă sprijinul financiar acordat de stat.

Potrivit proiectului, părinții care se întorc la muncă înainte ca micuții să împlinească doi ani ar urma să primească atât veniturile din activitatea profesională, cât și un stimulent de inserție egal cu indemnizația de care ar fi beneficiat dacă rămâneau în concediu. În cazul copiilor cu dizabilități, această perioadă se prelungește până la vârsta de trei ani.

După împlinirea acestor vârste, stimulentul ar urma să fie de 650 de lei pe lună, până când copilul împlinește trei ani, respectiv patru ani în cazul celor cu dizabilități.

Ce bani primesc în prezent părinții care revin mai devreme la serviciu

În prezent, părinții care aleg să se întoarcă la muncă înainte de încheierea concediului de creștere a copilului nu mai primesc indemnizația, ci un stimulent de inserție de 1.500 de lei pe lună, dacă revin înainte ca bebelușul să împlinească șase luni, sau de 650 de lei dacă revin după această vârstă.

Raluca Turcan susține că actualul sistem îi dezavantajează financiar pe părinții care vor să își reia activitatea profesională, în condițiile în care indemnizația medie pentru creșterea copilului a fost de 3.977 de lei în luna august.

Potrivit acesteia, aproape 70.000 de părinți au ales deja să revină la muncă înainte de încheierea concediului, deși acest lucru înseamnă că renunță la indemnizația pe care ar fi primit-o dacă rămâneau acasă.

Deputata PNL susține că modificarea nu ar aduce cheltuieli suplimentare la bugetul de stat, deoarece stimulentul ar înlocui indemnizația, iar părinții care se întorc la serviciu ar contribui în continuare la buget prin taxele și contribuțiile aferente veniturilor obținute.

Inițiativa vine și în contextul scăderii numărului de nașteri din România. Potrivit datelor prezentate de Raluca Turcan, în 2025 s-au născut doar 145.700 de copii, cel mai mic număr înregistrat în ultimul secol.

Parlamentara consideră că noua măsură nu poate rezolva singură problema declinului demografic, dar ar putea ajuta familiile tinere, în special mamele, care nu ar mai fi nevoite să aleagă între întoarcerea la serviciu și păstrarea sprijinului financiar pentru creșterea copilului.