Scandal politic în Grecia din cauza GTA VI. Totul a pornit de la o glumă a premierului Mitsotakis

1 minut de citit Publicat la 18:53 23 Noi 2026 Modificat la 18:53 23 Noi 2026

GTA 6 a fost lansat pe 19 noiembrie 2026. Foto: Getty Images

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a fost criticat luni de opoziție după ce a glumit că pensionarii ar putea folosi banii primiți de la stat pentru a le cumpăra nepoților jocul video Grand Theft Auto VI (GTA VI), scrie Politico.

„Bunici, nu ascultați prostiile și rămâneți fermi pe poziții”, a transmis Alexis Tsipras, fost premier și lider al partidului de stânga Elas, avertizând că jocul conține scene de violență și nu este potrivit pentru copii.

„Au auzit «Grand Theft» și nu și-au mai putut ascunde entuziasmul”, a adăugat Tsipras, făcând aluzie la acuzațiile de fraudă și corupție cu care s-a confruntat partidul de centru-dreapta Noua Democrație, condus de Mitsotakis.

Cel mai recent joc din seria GTA, lansat joia trecută, a fost prezentat drept cea mai așteptată lansare din istoria divertismentului digital.

Într-un videoclip publicat vineri pe rețelele sociale, cu ocazia acordării unui ajutor financiar unic de 400 de euro pentru aproximativ două milioane de pensionari greci, Mitsotakis a întrebat: „Câți dintre voi credeți că veți fi rugați de nepoți să le cumpărați Grand Theft Auto VI de Crăciun? Știm cu toții cât de mult le place bunicilor să-și răsfețe nepoții”. Pe fundalul videoclipului apăreau imagini din popularul joc, însoțite de muzica acestuia.

Și Partidul Socialist Pasok l-a criticat pe Mitsotakis, acuzându-l de ipocrizie. Reprezentanții formațiunii au amintit că guvernul a votat recent interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, dar acum pare să promoveze un joc nerecomandat persoanelor sub 18 ani, din cauza scenelor violente, a limbajului vulgar și a consumului de droguri prezentate în acesta.

„Nu mai aveam nevoie de dovezi privind superficialitatea politicilor guvernamentale. (...) Pentru Noua Democrație și Mitsotakis, imaginea contează întotdeauna mai mult decât lucrurile concrete”, a transmis partidul.