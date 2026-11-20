GTA 6 a generat vânzări de 3,79 miliarde de dolari într-o zi, un record neatins de niciun joc video sau film în 13 ani

3 minute de citit Publicat la 23:15 20 Noi 2026 Modificat la 23:15 20 Noi 2026

Take-Two, compania americană care deține studioul Rockstar Games, dezvoltatorul seriei „Grand Theft Auto”, a anunțat vineri rezultatele spectaculoase. Foto: Facebook/Rockstar

„GTA 6” a stabilit un nou record în industria divertismentului, după ce a generat vânzări de 3,79 miliarde de dolari la nivel mondial în prima zi de la lansare, depășind cu mult performanța jocului precedent din serie, „GTA 5”, și devenind cel mai rapid produs de divertisment care a atins un asemenea succes comercial, potrivit Business Insider.

Take-Two, compania americană care deține studioul Rockstar Games, dezvoltatorul seriei „Grand Theft Auto”, a anunțat vineri rezultatele spectaculoase. Jocul anterior din serie, „GTA 5”, a înregistrat vânzări de 1 miliard de dolari la nivel mondial în primele trei zile de la lansarea din 2013, devenind la acea vreme cel mai rapid produs de divertisment care atingea acest prag, potrivit Guinness World Records.

Jocul a depășit astfel „Call of Duty: Black Ops II”, al companiei Activision Blizzard, care ajunsese la această performanță în 15 zile, în 2012, precum și filmul care deținea atunci recordul la Hollywood, „The Avengers”, care a încasat 1 miliard de dolari la nivel mondial în cinematografe în 10 zile.

Acum, „GTA 6”, dezvoltat de studioul Rockstar Games, deținut de Take-Two, ocupă primul loc. Predecesorul său a păstrat recordul în industria jocurilor video până în prezent, în timp ce precedentul record cinematografic, deținut de producția Marvel „Avengers: Endgame”, lansată în 2019, a atins încasări de 1 miliard de dolari la nivel mondial în cinematografe în cinci zile, potrivit Guinness World Records.

„Este un eveniment cultural”, a declarat Michael Pachter, fost analist de lungă durată al industriei jocurilor video, referindu-se la lansarea „GTA 6” din 19 noiembrie. „Oamenii își vor aminti această zi”.

Prețul mai ridicat al „GTA 6”, comparativ cu cel al predecesorului său, a contribuit probabil la acest rezultat. Ediția standard a noului joc costă 80 de dolari, în timp ce o ediție Ultimate, de 100 de dolari, include vehicule, arme și articole vestimentare premium, precum și alte elemente suplimentare din joc, legate de poveste. La lansarea „GTA 5”, ediția standard costa 60 de dolari, iar o versiune specială era disponibilă la prețul de 80 de dolari.

Frenezia provocată de „GTA 6”

Primele estimări indicau deja o lansare de succes răsunător pentru noul joc, astfel că atingerea acestui record nu este chiar atât de surprinzătoare.

Firma de analiză Newzoo estima în iulie că „GTA 6” era pe cale să genereze vânzări cuprinse între 3,3 și 5,2 miliarde de dolari la nivel mondial până la sfârșitul primei săptămâni de la lansare. În august, Mike Hickey, analist la Benchmark, observa că estimările financiare ale Take-Two pentru anul fiscal 2027 includeau vânzări de aproximativ 30 de milioane de unități. Anul fiscal al Take-Two se încheie la 31 martie 2027.

Entuziasmul din jurul lansării jocului a fost excepțional. UKG, o companie specializată în tehnologii pentru gestionarea forței de muncă, a declarat că solicitările de concediu pentru ziua lansării „GTA 6” au fost cu aproximativ 20% mai numeroase decât cele înregistrate în săptămâni comparabile dinaintea Zilei Recunoștinței.

Unii angajatori au profitat de acest val de entuziasm. Directorul general al agenției britanice de relații publice Raptor PR le-a oferit celor nouă angajați o zi suplimentară de concediu anual cu ocazia lansării și a cumpărat fiecăruia câte o copie a jocului. Între timp, Logitech le-a oferit celor peste 7.000 de angajați ai săi o zi liberă suplimentară, plătită, pentru a se juca orice joc doresc, prin intermediul unui nou beneficiu numit „Logi Game Day”.

Pe lângă „GTA 6”, alte două jocuri care mizează pe nostalgie au fost lansate în această lună: „World of Warcraft: Forever”, al Activision Blizzard, și remake-ul jocului „The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, realizat de Nintendo.

Dincolo de valul inițial de cumpărători, „GTA 6” are și alte oportunități de a genera vânzări. O versiune pentru PC, așteptată anul viitor, ar putea atrage un nou val de cumpărători, în timp ce reducerile de preț și conținutul suplimentar disponibil pentru descărcare ar putea continua să aducă venituri companiei Take-Two.

„Cred că investitorii încă evaluează acțiunile companiei ca și cum ar fi vorba despre un succes de moment, bazat pe un singur produs”, a declarat Pachter, care ocupă în prezent funcția de director general pentru planificare strategică la firma de servicii financiare Wedbush Securities. „Nu este cazul”.