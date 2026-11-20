Două drone au traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova la interval de câteva ore, în nordul și sud-estul țării

<1 minut de citit Publicat la 22:05 20 Noi 2026 Modificat la 22:05 20 Noi 2026

Drone Geran. Sursă foto: Getty Images

Două drone neautorizate au intrat, vineri, în spaţiul aerian al Republicii Moldova, pe fondul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Primul incident a avut loc la ora 01:19, când o dronă a venit din direcția localitătii Sadkivți, regiunea Vinița, Ucraina. Ulterior, la ora 01:28, obiectul a părăsit spațiul aerian național, îndreptându-se spre localitatea Lucăceni, Cernăuți, Ucraina, informează Newsmaker.md.

Un al doilea obiect de zbor fără pilot a survolat ilegal teritoriul național al Moldovei, tot vineri, la ora 14:48, în raionul Ștefan Vodă, potrivit Ministerului Apărării.

Drona a intrat în spațiul aerian al Moldovei din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, îndreptându-se spre localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Apoi, la 14:49, a părăsit spațiul aerian național din direcția localității Tudora, raionul Ștefan Vodă, și s-a îndreptat spre localitatea Udobnoe, regiunea Odesa.

"Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, a adăugat Ministerul Apărării.