BYD caută furnizori în România. 12 producători români de piese auto, invitați la conferința globală a gigantului chinez de la Paris

2 minute de citit Publicat la 21:28 20 Noi 2026 Modificat la 21:28 20 Noi 2026

sursa foto: Getty

Doisprezece producători români de piese și componente auto au participat la Paris la conferința globală a furnizorilor BYD, cel mai mare producător de mașini electrice din China. Firmele românești speră să intre în lanțul de aprovizionare pe care compania îl construiește pentru fabricile sale din Europa.

Conferința BYD Supplier Conference 2026 a avut loc pe 16 noiembrie, cu participarea furnizorilor și partenerilor internaționali ai grupului chinez. Invitația a venit la doar două săptămâni după vizita la București a vicepreședintei BYD, Stella Li, care s-a arătat atunci interesată de experiența industriei auto românești.

La Paris, companiile din România au putut discuta despre posibile colaborări cu BYD, în contextul în care producătorul chinez își extinde activitatea industrială în Europa.

„Vizita Stellei Li în România a deschis un dialog important despre potențialul industriei noastre auto. Participarea producătorilor români la discuțiile cu reprezentanții BYD Global reprezintă un prim pas concret în această direcție. Ambiția noastră este ca expertiza și capacitățile industriale ale României să fie luate în considerare în dezvoltarea lanțului european de furnizori BYD. Ne dorim să construim punți reale între industria locală și oportunitățile generate de expansiunea companiei în Europa”, a declarat Andrei Duică, country manager BYD pentru România și Bulgaria.

Ce firme românești au fost la Paris

Cele mai multe companii prezente la conferință vin din județul Argeș, unde se află fabrica Dacia de la Mioveni și o mare parte din furnizorii ei.

Din Argeș au participat AKA Automotiv, care produce balamale pentru portiere și componente metalice ștanțate, și Musa, care face tot componente metalice ștanțate. Arcoplast, Delta Invest, Diaplast Production și Subansamble Auto / GIC produc componente din plastic injectat, iar I.P. Automatic Design produce componente din plastic și metal.

Din restul țării au fost prezente Compa din Sibiu, care produce componente pentru sistemele de suspensie, Rombat din Bistrița, producător de acumulatori și baterii, și Altur din Slatina, care activează în industria componentelor auto. La acestea s-au adăugat Drakuplas / Plast Grup din Oradea și Metaplast din Dâmbovița, ambele specializate în componente din plastic injectat.

Alături de producători a participat și ACAROM, Asociația Constructorilor de Automobile din România.

Delegația românească a fost coordonată de Vlad Popescu, network development manager al BYD România, care a facilitat discuțiile cu reprezentanții BYD Global.

Conferința s-a desfășurat sub sloganul „Cool the Earth by 1°C – Together” („Să răcim Pământul cu 1°C – Împreună”). Participanții au urmărit prezentări despre strategia BYD în Europa, despre inovație și cercetare, dar și despre direcțiile în care compania vrea să-și dezvolte lanțul global de aprovizionare.