Premierul Letoniei cere închiderea granițelor UE pentru toți rușii: „Nimeni nu poate verifica un număr atât de mare de oameni”

2 minute de citit Publicat la 20:24 20 Noi 2026 Modificat la 20:24 20 Noi 2026

Kulbergs a avertizat că atacurile hibride ale Rusiei pe flancul estic al NATO se intensifică. FOTO: Profimedia Images

Premierul Letoniei, Andris Kulbergs, cere Uniunii Europene să își închidă granițele pentru toți cetățenii ruși, avertizând că autoritățile europene nu pot verifica sutele de mii de turiști din Rusia cărora le permit în continuare accesul în blocul comunitar, potrivit Politico.

„În prezent, este prea periculos să permitem accesul unui număr atât de mare de oameni în UE. Nu trebuie să cedăm în fața Rusiei, nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune”, a declarat Kulbergs pentru WELT. „Nimeni nu poate verifica un număr atât de mare de oameni”.

El a exclus, de asemenea, revenirea la relații normale cu Moscova după orice eventual armistițiu în Ucraina. „Unii cred că, după un armistițiu, poate exista o revenire la relații normale cu Rusia. Acest lucru nu este posibil. Este o nouă eră”, a spus el.

Letonia s-a numărat printre cele 11 țări care au semnat, în iunie, o scrisoare coordonată de Suedia, prin care cereau Bruxelles-ului să restricționeze acordarea vizelor pentru cetățenii ruși. În octombrie, comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a declarat pentru Politico că Executivul comunitar ar putea prezenta o propunere în acest sens anul viitor.

Kulbergs a avertizat că atacurile hibride ale Rusiei pe flancul estic al NATO se intensifică. „Situația escaladează”, a spus el, adăugând că forțele speciale din Letonia și Estonia au arestat, weekendul trecut, opt persoane pe teritoriul Estoniei, care aveau „instrucțiuni concrete pentru a ataca o unitate de producție din Estonia care sprijină Ucraina”. Rusia, a afirmat el, „se află în spatele acestui lucru”.

„O iarnă a adevărului”

El a descris lunile următoare drept „o iarnă a adevărului”, susținând că Rusia atacă rețelele de alimentare cu apă, încălzire și electricitate ale Ucrainei deoarece înregistrează progrese reduse pe front, încercând în același timp să influențeze opinia publică din Germania și din alte țări.

„Putin vrea ca germanii să fie înspăimântați și să ceară guvernului lor să înceteze să sprijine Ucraina”, a spus el.

Kulbergs a respins temerile potrivit cărora summitul de joi dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, organizat la Shenzhen, ar echivala cu o nouă înțelegere de tip Ialta, calificând această comparație drept „o exagerare”. El a susținut că liderul rus a fost umilit.

Summitul de la Ialta din februarie 1945, la care președintele american Franklin D. Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul sovietic Iosif Stalin au stabilit ordinea postbelică în Europa, este considerat pe scară largă drept momentul în care o mare parte din Europa Centrală și de Est a fost lăsată sub dominația sovietică.

Kulbergs a îndemnat țările mai mari, în special Germania, să nu cedeze în fața oboselii provocate de război.

„Este cât se poate de posibil să fii proeuropean, să sprijini ferm Ucraina, să te opui agresorului și, în același timp, să câștigi alegerile cu o majoritate covârșitoare”, a spus el.