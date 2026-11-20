Avioanele lui Saddam Hussein, uitate de 35 de ani într-un aeroport din Africa, sunt scoase la vânzare. Prețul neobișnuit cerut de Irak

2 minute de citit Publicat la 19:49 20 Noi 2026 Modificat la 19:53 20 Noi 2026

Avioanele sunt un Boeing 747-200, înmatriculat YI-AGP, și un Boeing 747SP, înmatriculat YI-ALM. FOTO: Getty Images

Două avioane Boeing 747 ale companiei naționale Iraqi Airways, folosite de fostul dictator Saddam Hussein, sunt scoase la vânzare după ce au rămas abandonate timp de 35 de ani pe un aeroport din Tunisia. Aeronavele au fost trimise în această țară în 1991, în timpul Războiului din Golf, pentru a fi protejate de atacurile militare, iar acum Irakul cere câte 900.000 de dolari pentru fiecare, potrivit Business Insider Africa.

Decizia vine în urma unei autorizări primite de la Cancelaria premierului irakian la 27 februarie 2025, în condițiile în care Bagdadul încearcă să renunțe la aeronavele care se află în afara țării din 1991.

Potrivit publicației tunisiene Tunisie Numérique, Iraqi Airways a deschis acum vânzarea către companii și persoane fizice interesate, permițând potențialilor cumpărători să depună oferte pentru fiecare aeronavă separat sau pentru ambele împreună.

Avioanele sunt un Boeing 747-200, înmatriculat YI-AGP, și un Boeing 747SP, înmatriculat YI-ALM. Ambele au fost fabricate în 1982 și sunt echipate cu motoare Pratt & Whitney JT9D.

Vânzarea lor ar putea rezolva în cele din urmă o problemă de lungă durată, legată de costurile de depozitare, responsabilitățile privind proprietatea și aeronavele care au rămas nefolosite timp de peste trei decenii.

Cum au ajuns două avioane irakiene blocate în Tunisia

Istoria aeronavelor datează din timpul Războiului din Golf din 1991, când Irakul, o țară bogată în petrol, le-a transferat în Tunisia pentru a le proteja de atacurile militare, după invadarea Kuweitului, o altă țară bogată în petrol din Golful Persic, în august 1990.

Ambele avioane au ajuns pe aeroportul Tozeur-Nefta, dar nu s-au mai întors după încheierea conflictului, deoarece sancțiunile internaționale, disputele financiare și costurile tot mai mari de depozitare au complicat eforturile de recuperare a acestora.

Șederea lor prelungită a creat obligații financiare pentru Bagdad, care a achitat în 2020 aproximativ 5,4 milioane de dolari reprezentând taxe restante de parcare și alte costuri conexe datorate Tunisiei, potrivit unor publicații din industria aviatică.

În ciuda plății, niciuna dintre aeronave nu a părăsit aeroportul, ceea ce a determinat o nouă încercare de vânzare în 2023, când fiecare avion a fost evaluat la 494.000 de dolari, considerabil sub prețul cerut în prezent, de 900.000 de dolari.

Cât trebuie să plătească cumpărătorii pentru avioanele imobilizate la sol

Conform celor mai recente condiții, potențialii cumpărători trebuie să depună o garanție financiară echivalentă cu 20% din valoarea estimată a fiecărei aeronave.

Aceasta se ridică la 180.000 de dolari pentru fiecare avion sau la 360.000 de dolari pentru ambele, alături de documente care să confirme că solicitanții îndeplinesc condițiile legale pentru a participa.

Câștigătorul licitației trebuie să plătească, de asemenea, un comision de servicii de 2% din prețul de achiziție și să suporte cheltuielile de publicitate.

La valorile anunțate, achiziționarea ambelor aeronave ar costa 1,836 milioane de dolari, inclusiv comisioanele de servicii, dar fără a include transportul, taxele vamale și alte cheltuieli.

Cu toate acestea, Iraqi Airways a precizat că avioanele vor fi vândute în starea și în locul în care se află în prezent, fără garanții tehnice, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea utilizării lor în operațiuni comerciale după decenii de depozitare.

Cumpărătorii vor fi, de asemenea, responsabili pentru transferul dreptului de proprietate, formalitățile vamale, transport și taxele de parcare pe aeroport, după efectuarea plății și predarea aeronavelor.