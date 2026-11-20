Franța pune condiții înainte ca europenii să meargă la negocieri la Moscova: „Să avem un cuvânt de spus”

Oficial francez: Trebuie să asigurăm unitatea ucrainenilor, a americanilor şi europenilor. FOTO: Profimedia Images

Europenii, pe care preşedintele rus Vladimir Putin i-a invitat să meargă la Moscova pentru discuţii despre Ucraina, trebuie mai întâi să-şi asigure "unitatea" de opinii cu americanii şi să primească garanţii că "de acum vor avea un cuvânt de spus" în viitoarele negocieri privind încheierea războiului din Ucraina, a declarat un consilier al preşedintelui francez Emmanuel Macron, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Trebuie să asigurăm unitatea ucrainenilor, a americanilor şi europenilor. Trebuie să verificăm acest lucru deoarece, aşa cum am învăţat din experienţă, (unitatea) nu este întotdeauna atât de solidă pe cât ne-am dori", a subliniat consilierul prezidenţial.

"Cerinţa noastră va fi ca deschiderea sau oficializarea acestui dialog (cu Moscova) să semnifice clar pentru ruşi că europenii au de acum un cuvânt de spus în negocieri şi că vor participa activ la următoarea rundă de discuţii cu Statele Unite şi Ucraina", a adăugat el pentru jurnalişti.

Oficialul francez a afirmat totodată că acordarea Ucrainei a unei protecţii "de tip Articolul 5" al Tratatului Atlanticului de Nord, aşa cum au anunţat Statele Unite că iau în considerare, este echivalentă cu integrarea Kievului în NATO, aşa cum a cerut Franţa.

"Când spunem că oferim Ucrainei garanţii de tip Articolul 5, nu ar trebui să complicăm lucrurile: spunem că Ucraina se alătură NATO", a mai spus oficialul francez, la o zi după un summit la Berlin al aliaţilor Kievului, la care au participat şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi emisarii americani Jared Kushner şi Steve Witkoff.

Dispute în UE privind negocierile

După ce UE și aliații săi s-au contrat pentru a stabili cine ar trebui să-i reprezinte în discuțiile privind Ucraina, acum aceștia se confruntă cu o decizie și mai dificilă: să joace dur cu Rusia sau să încerce o abordare mai subtilă, scrie Politico.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, consideră că europenii ar trebui să pornească de la cele mai ambițioase cereri. Unele guverne, printre care cel al Austriei, pledează pentru o abordare care să consolideze încrederea.

Norvegia, care a avut contacte directe cu Rusia și se află în afara echipei de negociere, propune, la rândul său, modalități de reducere a tensiunilor. Espen Barth Eide consideră că susținătorii Ucrainei pot găsi exemple în felul în care Occidentul și Uniunea Sovietică au gestionat tensiunile din timpul Războiului Rece. El a invocat Actul final de la Helsinki din 1975, care a stabilit principii pentru relațiile dintre state.

În aceeași logică, oficiali apropiați discuțiilor susțin că echipa europeană are nevoie de un mandat suficient de flexibil pentru a negocia efectiv. Doi oficiali ai UE consideră că mandatul ar trebui redactat de ambasadorii statelor membre în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper), în loc să fie elaborat la nivelul miniștrilor de externe.