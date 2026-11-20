Ciprian Ciucu anunță că biletul STB s-ar putea scumpi „în două săptămâni”: „Încercăm să salvăm STB de la faliment”

1 minut de citit Publicat la 17:31 20 Noi 2026 Modificat la 17:48 20 Noi 2026

Ciprian Ciucu anunţă când s-ar putea scumpi biletul STB. Sursa foto: STB via Facebook

Într-un interviu pentru Bucuresti.ro acordat în data de 12 noiembrie 2026, Ciprian Ciucu a declarat că biletul STB s-ar putea scumpi în "două săptămâni". În prezent, o călătorie de 90 de minute cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul, în Bucureşti, costă 3 lei. După ce STB a intrat în insolvenţă, administratorul judiciar Remus Borza a propus creşterea tarifului la 5 lei.

Ciucu nu a confirmat însă nicio dată concretă pentru scumpirea biletului STB, după ce a fost vehiculată cea de 1 ianuarie 2027. Întrebat "Care-i orizontul în care ar trebui să se pregătească bucureștenii să scoată mai mult din buzunar pentru o călătorie STB?", primarul Capitalei a răspuns: "Două săptămâni".

Reforma de la STB

STB a început procedura de concediere colectivă. Au fost transmise preavize către 796 de angajați și se vor desfiinţa 919 posturi vacante.

"Vă dați seama când te înjură câteva mii de oameni care urmează să plece acasă? Uite, într-o primă etapă, acum pleacă o mie de oameni. Pentru că așa a zis administratorul judiciar.

Dar nu eu am dus în groapă STB. Eu sunt ăla care o salvează, ca să fie foarte clar. Și mii de locuri de muncă vor fi salvate tocmai că am luat această decizie curajoasă, pe care alții nu și-au asumat-o.

Există și foarte multă cârdășie. Știți că am găsit un clan cu 23 de rude? Unii, o singură familie, 20 de oameni. Și nu s-au înrudit acolo, adică nu s-au căsătorit cunoscându-se la birouri, că sunt cam mulți", a afirmat Ciucu pentru sursa amintită.

Ciucu a dat şi exemplul unor cheltuieli la STB: "40.000 de topuri de hârtie. Ei consumă 5.000 de topuri de hârtie pe an. Și cumpăraseră anul trecut 40.000".

Primarul Bucureştiului a mai spus că STB a intrat în insolvenţă pentru a fi salvată de la faliment.

"Și încă o dată, ceea ce vreau să repet, ca să nu plecați să înțelegeți greșit: noi încercăm să salvăm STB-ul de la faliment. Deci încercăm. Sper să reușim acest efort.

În patru ani de zile, dacă ducem subvenția la 10% din bugetul PMB pentru STB și 20–25% din bugetul PMB pentru Termoenergetica, în loc să mai avem 70% subvenții, să avem în total doar 30% subvenții, să ne rămână bani pentru investiții și pentru proiecte", a mai spus Ciucu.