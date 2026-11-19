Cine sunt românii care ar putea scăpa de impozitul pe locuinţă sau pe teren. Proiectul a fost depus în Parlament

1 minut de citit Publicat la 09:08 19 Noi 2026 Modificat la 09:12 19 Noi 2026

Cine sunt românii care ar putea scăpa de impozitul pe locuinţă sau pe teren. foto: Getty Images

Românii care dețin o singură locuință sau un teren ar putea scăpa de impozitul pe proprietate, potrivit unui proiect depus la Senat miercuri, 17 noiembrie. Propunerea urmăreşte diminuarea sarcinii fiscale pentru locuinţa unică folosită ca domiciliu, fără a institui o scutire generală pentru toate proprietăţile imobiliare.

Aşadar, scutirea de la impozit ar putea fi aplicată românilor persoane fizice care deţin o singură locuință, pe care o folosesc ca domiciliu.

Condiţii pentru a beneficia de scutire

Iată cine ar putea beneficia de această lege şi care sunt condiţiile. Criteriile trebuie îndeplinite cumulativ la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se solicită scutirea:

Proprietarul (sau fiecare coproprietar) are domiciliul la adresa locuinței și este rezident fiscal în România.

Proprietarul (sau fiecare coproprietar) nu deține în proprietate exclusivă sau în coproprietate o altă locuință în România ori în străinătate.

Proprietarul (sau fiecare coproprietar) nu a deținut, în ultimii 5 ani, o altă locuință decât cea pentru care se solicită scutirea (cu o excepție legată de înlocuirea locuinței).

Proprietatea respectivă se încadrează în limitele de valoare și suprafață stabilite.

În proiectul de lege se mai precizează că scutirea s-ar acorda pentru întreaga locuință doar dacă toți co-proprietarii îndeplinesc condițiile. Altfel, nu s-ar aplica deloc, chiar dacă unul dintre co-proprietari îndeplineşte condiţiile.

Limitele de valoare

Scutirea s-ar acorda doar dacă valoarea unui apartament nu depășește 350.000 de euro (echivalent în lei), inclusiv cota indiviză de teren și părțile comune sau 400.000 de euro (echivalent în lei) pentru o casă și terenul aferent, evaluate împreună.

Limitele propuse, de 350.000 euro pentru apartamente şi de 400.000 euro pentru case şi terenul aferent, precum şi cele de 500 mp în mediul urban şi 1.500 mp în mediul rural, sunt opţiuni de politică fiscală ale iniţiatorilor şi necesită evaluarea distributţei reale a proprietăţilor.

Dacă va fi adoptat proiectul de lege, scutirea ar urma să se aplice, probabil, începând cu anul fiscal 2028. Proprietarii ar trebui apoi să depună o cerere la organul fiscal local competent, până la 31 martie, însoțită de documente care dovedesc dreptul de proprietate, domiciliul și rezidența fiscală, precum și de o declarație autentică pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor referitoare la celelalte locuințe.

Totuşi, în expunerea de motive se mai precizează că măsura diminuează veniturile bugetelor locale şi poate genera costuri de administrare. Impactul nu poate fi cuantificat în mod credibil fără datele autorităţilor.