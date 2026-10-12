Impozit pe locuință dublu pentru cei care își închid balconul sau îl unesc cu sufrageria fără autorizație

3 minute de citit Publicat la 15:25 12 Oct 2026 Modificat la 15:40 12 Oct 2026

Impozit pe locuință dublu pentru cei care își închid balconul sau îl unesc cu sufrageria fără autorizație FOTO: Inquam Photos /Alex Nicodim

Proprietarii care vor să-și mărească suprafața utilă dintr-un apartament, prin unirea balconului cu sufrageria, vor plăti de-acum un impozit mai mare pe locuință. Acest lucru este prevăzut în Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), adoptat prin Legea nr. 169/2026, care a adus modificări majore pentru cei care efectuează modificări interioare sau exterioare fără documente legale și a intrat în vigoare în august 2026.

Impozitul se poate dubla după o reamenajare a locuinței

Regulile intrate în vigoare propun măsuri mai severe pentru modificările fără autorizație făcute în locuințe.

Astfel, CATUC introduce o majorare de 100% a impozitului pe clădiri în anumite situații de construire neautorizată care nu au fost regularizate. Aplicarea măsurii depinde de încadrarea concretă a lucrării și de constatarea autorității competente.

Spre exemplu, închiderea balconului sau unirea acestuia cu sufrageria, fără autorizație, poate duce la o majorare de 100% a taxelor locale, dublând astfel impozitul datorat pentru întreaga locuință înregistrată la Direcția de Impozite și Taxe Locale.

Codul urbanistic abrogă vechea Lege nr. 50/1991 și introduce la articolul 301 alineatul 11 o prevedere fiscală extrem de strictă: majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru situațiile de construire neautorizată care nu au fost regularizate.

Penalizarea este legată direct de momentul în care autoritatea locală constată abaterea din teren și se aplică continuu până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea completă a lucrărilor nelegale.

Majorarea fiscală nu se calculează doar pentru suprafața balconului, ci se răsfrânge asupra întregii valori impozabile a apartamentului.

Este important de spus că achitarea impozitului dublat nu echivalează cu intrarea în legalitate, astfel că proprietarul este pasibil și de sancțiuni contravenționale.

Modificări la apartamente și condițiile în care pot fi făcute

Legea nou intrată în vigoare simplifică documentația pentru închiderea exterioară a balcoanelor și logiilor din blocuri. Astfel, acestea pot fi făcute doar pe baza unei notificări prealabile depuse la primărie, fără autorizație de construire clasică, dacă imobilul nu se află într-o zonă protejată sau este monument istoric.

Însă „fără autorizație” nu înseamnă că nu trebuie depuse anumite documente.

Înainte de începerea efectivă a lucrărilor, proprietarul trebuie să depună un formular de notificare însoțit de un proiect tehnic cu conținut simplificat, realizat de un arhitect cu drept de semnătură.

De asemenea, lucrarea trebuie să respecte un aspect unitar la nivelul întregului bloc, fiind necesar acordul a două treimi dintre proprietarii din asociație și acordul vecinilor direct afectați.

Aprobarea tacită intervine după 15 zile lucrătoare de la notificare, iar lucrările pot începe după alte 15 zile calendaristice.

Procedura este mult mai complicată atunci când se dorește unirea balconului cu una din camere.

Demolarea zidăriei dintre cameră și balcon, desființarea parapetului de sub fereastră sau lărgirea golului pot reprezenta intervenții structurale asupra clădirii. Acestea implică realizarea unei expertize tehnice, releveu și autorizație de construire.

Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă regulile

Sancțiunile prevăzute de CATUC pentru lucrările neautorizate sunt mari.

Astfel, executarea lucrărilor fără notificarea prealabilă necesară sau cu nerespectarea proiectului depus se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei.

În cazul modificărilor structurale realizate fără autorizație de construire, amenzile generale pot ajunge de la 50.000 până la 1.000.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de impactul asupra siguranței imobilului.

Pe lângă amenzi, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor, aducerea spațiului la starea inițială pe cheltuiala proprietarului sau desființarea amenajărilor nelegale prin instanță.

Un balcon modificat fără acte creează probleme și la vânzarea locuinței. Discrepanțele dintre schița cadastrală din acte și situația reală din teren pot îngreuna vânzarea, pot duce la respingerea dosarului de refinanțare sau de credit ipotecar de către bănci, blocând tranzacția imobiliară.

Legislația permite totuși regularizarea închiderii balcoanelor executate fără acte, dacă acestea nu se extind pe domeniul public și îndeplinesc toate cerințele tehnice și urbanistice impuse de primărie în urma unei expertize de specialitate.