1 minut de citit Publicat la 19:49 23 Noi 2026 Modificat la 19:49 23 Noi 2026

Forțele Navale Române și NATO întăresc paza pe Dunăre și în Marea Neagră. Foto: Profimedia Images

Forțele Navale Române au anunţat, luni, că alături de Garda de coastă și aliați din NATO, întăresc paza pe Dunăre şi în Marea Neagră. "În această săptămână, securitatea liniilor de comunicații maritime și a infrastructurii critice din Marea Neagră va fi asigurată prin misiuni specifice executate de fregata „Mărășești” - 111, fregata „Regele Ferdinand” - 221, corveta „Contraamiral August Roman” - 261, remorcherul maritim „Viteazu” - 101 și elicopterul IAR-330 Puma Naval", a transmis MApN.

"Forțele Navale Române, în cooperare cu Garda de coastă și aliați din NATO, execută permanent activități și misiuni de monitorizare și supraveghere a zonelor de responsabilitate fluvială și maritimă, precum și în Zona Economică Exclusivă a țării noastre.

Misiunile Forțelor Navale Române au scopul de a asigura libertatea de navigație, prin identificarea și neutralizarea posibilelor fragmente de drone și mine marine derivante.

În această săptămână, securitatea liniilor de comunicații maritime și a infrastructurii critice din Marea Neagră va fi asigurată prin misiuni specifice executate de fregata „Mărășești” - 111, fregata „Regele Ferdinand” - 221, corveta „Contraamiral August Roman” - 261, remorcherul maritim „Viteazu” - 101 și elicopterul IAR-330 Puma Naval.

La fluviu, monitorul „Mihail Kogălniceanu” 45, bacul fluvial propulsat 457 și șalupa rapidă de intervenție „Eugeniu Botez” - 522 desfășoară activități de patrulare pe frontiera fluvială a țării noastre.

La nivel aliat, securitatea spațiului maritim este consolidată prin activitățile de supraveghere ale aeronavei de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2, dislocată în România de Comandamentul Flotei Franceze din Marea Mediterană și Marea Neagră.

Forțele Navale Române contribuie permanent la consolidarea securității în regiunea Mării Negre, la protejarea căilor de comunicații maritime și fluviale, reafirmându-și angajamentul de a proteja interesele naționale și de a acționa în cooperare aliată", a anunţat MApN.