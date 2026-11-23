Înalta Curte schimbă modul de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului. Cine poate beneficia de sume mai mari

1 minut de citit Publicat la 19:04 23 Noi 2026 Modificat la 19:08 23 Noi 2026

ICJJ a anunţat cum se calculează indemnizaţia de creştere a copilului pentru persoanele care obţin venituri din drepturi de autor. Sursa foto: GettyImages

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a clarificat, luni, modul de calcul în cazul indemnizaţiei de creştere a copilului pentru persoanele care obţin venituri din drepturi de autor. Instanţa a decis că indemnizaţia se calculează scăzând impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, fără a se lua în calcul deducerea forfetară de 40%.

ICCJ a dat o decizie în urma solicitării Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași asupra modului de calcul pentru această categorie de venituri.

"Prin decizia nr. 15 din 23 noiembrie 2026, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis sesizarea Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași și a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (2) teza I și art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la determinarea bazei de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului se scad impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii datorate potrivit legii, fără ca deducerea forfetară de 40% utilizată, potrivit art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului net fiscal să fie aplicată și la determinarea bazei indemnizației.

Prin decizia de astăzi Înalta Curte a statuat că pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40% utilizată de Codul fiscal, fiind scăzute numai impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale, în conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010.

Astfel la stabilirea dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului se efectuează la baza integrală a veniturilor realizate fără reducerea acesteia cu 40% cota forfetară din venitul total.

Cota de 40% este utilizată doar la obtinerea venitului net fiscal supus impozitării.

După redactarea considerentelor și semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I", a comunicat ICCJ.