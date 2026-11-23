1 minut de citit Publicat la 18:40 23 Noi 2026 Modificat la 18:40 23 Noi 2026

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images

Între statele membre NATO nu există un consens cu privire la aderarea Ucrainei la alianța militară occidentală, a declarat luni secretarul general al organizației, Mark Rutte, citat de agenția DPA, potrivit Agerpres. Reacția lui Rutte vine după un nou apel al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, ca țara lui să fie admisă în Alianța Nord-Atlantică.

Deși Ucrainei i s-a acordat ''perspectiva'' unei viitoare aderări la NATO, în prezent nu există ''unanimitate'' între membrii săi în această privință, a precizat secretarul general la reuniunea anuală a Adunării Parlamentare NATO de la Berlin.

''Este complet clar în cadrul Alianței că, atunci când vine vorba de poziția noastră cu privire la cine să fie membru al NATO, NATO decide'', a subliniat el.

Chestiunea Ucrainei în NATO la negocierile cu Rusia este o "problemă separată", spune Mark Rutte

Dacă aderarea Ucrainei la NATO ar putea face parte din negocierile cu Rusia este o problemă separată, a recunoscut Rutte. ''Problema cu speculațiile asupra acestor discuții este că, pentru a specula despre discuții, avem nevoie de discuții'', a continuat el.

Secretarul general al NATO a subliniat faptul că SUA depun în prezent eforturi ''herculeene'' pentru a demara negocierile, coordonându-se îndeaproape cu Ucraina și Europa.

Potrivit lui Rutte, NATO are nevoie ca președintele rus Vladimir Putin ''să colaboreze pentru a vedea cum se termină totul''.

Adresându-se Adunării Parlamentare a NATO prin videoconferință de la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut din nou luni ca țara sa să fie admisă în Alianță.

"Aderarea ar reprezenta o soluție mai bună pentru securitatea europeană decât garanțiile de securitate care nu fac decât să amintească clauza de apărare reciprocă prevăzută la articolul 5 din Tratatul NATO", a argumentat Zelenski.

Rusia se opune aderării Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Alianța a convenit, în principiu, că Ucraina ar trebui să devină membră însă unele țări, între care și SUA, s-au opus acestei măsuri în ultimii ani.