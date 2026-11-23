ICCJ a stabilit când sunt legale scrisorile trimise de ANAF prin poştă. Cine sunt singurii oameni care le pot primi

1 minut de citit Publicat la 18:02 23 Noi 2026 Modificat la 18:06 23 Noi 2026

ICCJ a stabilit când sunt legale scrisorile trimise de ANAF prin poştă. Sursa foto: Getty Images/ Agerpres Foto

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a stabilit, luni, că scrisorile, înştiinţările sau notificările pe care le trimite ANAF prin poştă sunt considerate "comunicări legale" doar dacă sunt primite personal de contribuabil sau de un împuternicit autorizat să preia corespondenţa. Astfel, dacă acestea sunt înmânate rudelor sau altor persoane care locuiesc la aceeaşi adresă nu sunt considerate comunicate legal.

Aşadar, dacă o rudă primeşte comunicarea oficială de la Fisc în locul contribuabilului vizat direct nu se consideră, în instanţă, ca dovezi că destinatarului i-au fost aduse la cunoştinţă aceste comunicări.

Decizia ICCJ

"Prin decizia nr. 16 din 23 noiembrie 2026, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a stabilit că în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 3 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 163 alin. (6) din Codul de procedură civilă, comunicarea către contribuabil/plătitor a actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, reprezintă o comunicare legală doar în situația în care actul este înmânat destinatarului, sau, în lipsa acestuia de la domiciliul fiscal, împuternicitului autorizat să primească trimiterea poștală.

Înalta Curte a reținut că respectarea dreptului la apărare garantat contribuabililor presupune, așa cum rezultă și din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, ca actele administrativ fiscale comunicate prin poștă să fie înmânate doar destinatarului sau împuternicitului autorizat să primească trimiterea poștală și nu altor categorii de persoane determinate pe criteriul gradului de rudenie față de contribuabil ori al coabitării cu acesta din urmă.

Hotărârea Completului pentru soluționarea recursului în interesul legii oferă un reper care consolidează standardul de protecție recunoscut contribuabililor în relația cu autoritățile fiscale.

După redactarea considerentelor și semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în decizia ICCJ.