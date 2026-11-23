O bombă de aviație neexplodată, de 50 de kilograme, a fost descoperită la Iași în timpul unor lucrări

1 minut de citit Publicat la 16:07 23 Noi 2026 Modificat la 16:07 23 Noi 2026

Bomba a fost descoperită în județul Iași. Sursă foto: ISU Iași

Echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași a fost solicitată să intervină în municipiul Iași, pe strada Aurel Vlaicu, după ce, în timpul executării unor lucrări de săpătură, a fost descoperită o bombă de aviație de aproximativ 50 de kilograme rămasă neexplodată, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgențe (ISU) Iași, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, la locul solicitării, specialiștii pirotehnicieni au executat operațiuni specifice de cercetare, identificare și asanare a terenului, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, fiind identificată o bombă de aviație exploziv-brizantă, de proveniență germană, cu o greutate de 50 de kilograme.

„Descoperirea evidențiază pericolul pe care îl reprezintă muniția rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate, chiar și după trecerea mai multor decenii. Aceste elemente pot prezenta un risc major pentru viața și integritatea persoanelor, în special atunci când sunt descoperite în timpul lucrărilor de construcții, excavare sau amenajare a terenurilor”, transmite ISU Iași, prin intermediul unui comunicat de presă.

Purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Georgică Onofreiasa, a declarat că muniția neexplodată își păstrează caracterul periculos chiar și după zeci de ani.

„Manipularea necorespunzătoare poate provoca accidente cu urmări deosebit de grave. ISU Iași recomandă tuturor persoanelor care desfășoară lucrări de săpătură, construcții sau amenajări de teren să manifeste maximă prudență și să anunțe imediat autoritățile în cazul descoperirii unor obiecte care ar putea reprezenta muniție neexplodată”, a precizat Georgică Onofreiasa.