Un pompier din Mureş a fost împuşcat în cap în timp ce era într-un poligon. A fost operat de urgenţă, însă starea lui este foarte gravă

<1 minut de citit Publicat la 13:14 23 Noi 2026 Modificat la 13:16 23 Noi 2026

Un pompier din Mureş a fost împuşcat în cap într-un poligon. A fost operat de urgenţă, însă starea lui este foarte gravă. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Scene şocante într-un poligon din judeţul Mureş. Un pompier a fost împuşcat în cap în timpul unor trageri, la care era însoţit de câţiva prieteni. În prezent, acesta se află internat în stare gravă, iar medicii depun eforturi uriaşe ca să-l salveze.

Un pompier de 44 de ani a fost operat de urgenţă, după ce a fost lovit în cap de o bucată de cartuş. Scenele dramatice au avut loc vineri, într-un poligon de tragere din localitatea Orşova, în apropiere de Reghin, în judeţul Mureş.

Se pare că bărbatul se afla în timpul său liber şi a mers la poligon împreună cu mai mulţi prieteni pentru o sesiune privată de trageri.

Surse Antena 3 CNN au declarat că o bucată de cartuş ar fi ricoşat şi l-ar fi lovit în zona capului. Rănile au fost atât de gave, încât pompierul a avut nevoie de o intervenţie chirurgicală. Acum, el se află sub stricta supraveghere a medicilor, la Terapie Intensivă.

Deşi incidentul s-a produs vineri, cazul a ieşit la iveală abia acum, după trei zile.

Pe de altă parte, poligonul a fost închis până la finalizarea anchetei care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs nefericitul eveniment.