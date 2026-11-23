A plătit pentru a înmatricula o mașină în Polonia, dar a primit RCA pentru alt autovehicul. Cum a fost păcălit un bărbat din Brașov

1 minut de citit Publicat la 09:23 23 Noi 2026 Modificat la 09:23 23 Noi 2026

Reprezentantul societății a verificat situația mașinii și a constatat că aceasta figura înmatriculată pe numele unei alte persoane. FOTO: Profimedia Images

Un bărbat din orașul Victoria, județul Brașov, a reclamat că a fost înșelat după ce a plătit unei persoane 1.000 de euro și încă 5.000 de lei pentru înmatricularea în Polonia a unei mașini aparținând unei societăți comerciale. Deși a primit plăcuțe de înmatriculare și un permis de circulație provizoriu polonez, ulterior a descoperit că autoturismul figura înmatriculat pe numele altei persoane, iar polița RCA primită era emisă pentru un alt vehicul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune, potrivit newsbv.ro.

Cazul a început după ce reprezentantul societății comerciale a găsit pe o rețea de socializare un anunț prin care erau oferite servicii de înmatriculare a autovehiculelor în Polonia. Acesta a contactat persoana care publicase anunțul prin intermediul unei aplicații de mesagerie.

Ulterior, s-a întâlnit cu un bărbat care s-a prezentat sub numele de „Petru”. La întâlnire, i-a predat certificatul de înmatriculare în original al mașinii, o fotografie a actului său de identitate și suma de 500 de euro, pentru efectuarea formalităților de înmatriculare în Polonia.

A primit plăcuțe de înmatriculare poloneze și un permis provizoriu

Aproximativ o lună mai târziu, persoana respectivă i-ar fi înmânat un permis de circulație provizoriu polonez și un set de plăcuțe de înmatriculare emise în Polonia. Cu această ocazie, i-ar fi cerut și diferența de bani stabilită inițial, respectiv încă 5.000 de lei.

Suspiciunile au apărut după ce reprezentantul societății a verificat situația mașinii și a constatat că aceasta figura înmatriculată pe numele unei alte persoane, cu domiciliul în Polonia. În plus, polița de asigurare primită conținea datele unui alt autovehicul.

Bărbatul a sesizat autoritățile, iar polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au deschis un dosar penal pentru înșelăciune.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.