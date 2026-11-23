2 minute de citit Publicat la 09:08 23 Noi 2026 Modificat la 09:08 23 Noi 2026

Emmanuel Macron, președintele Franței. sursa foto: Hepta

Franța încearcă să-și convingă propriile companii să investească acasă, chiar în momentul în care multe dintre ele privesc tot mai mult spre străinătate. La summitul Choose France, dedicat de data aceasta firmelor franceze, au fost anunțate 273 de proiecte industriale, cu investiții totale de 42,5 miliarde de euro. Doar 14,9 miliarde reprezintă însă bani noi, iar summitul are loc pe fondul unei economii care încetinește, cu investițiile companiilor în scădere de patru trimestre la rând, scrie Euronews.

În total, aproximativ 250 de lideri de afaceri se reunesc luni, 23 noiembrie, la Cité internationale universitaire din Paris. Printre ei sunt reprezentanți ai companiilor din indicele CAC 40, ai firmelor mici și mijlocii, ai companiilor de talie medie și ai start-up-urilor. Alături de ei participă ministrul Industriei, Sébastien Martin, și ministrul Economiei, Roland Lescure, la cea de-a doua „ediție franceză” a summitului Choose France.

Președintele Emmanuel Macron își începe ziua la Airbus, în Toulouse, leagănul industriei aerospațiale. O încheie cu o cină la Palatul Élysée, la care participă mai mulți miniștri și peste 150 de șefi de companii mari și mici, de la Danone la Urgo.

La această reuniune economică anuală, adresată de obicei investitorilor străini, vor fi prezentate 273 de proiecte industriale ale companiilor franceze, a anunțat Palatul Élysée duminică seara. Scopul este de a pune în lumină firmele franceze care investesc în propria țară, la un an după prima ediție.

Proiectele anunțate la ediția din 2026 reprezintă investiții de 42,5 miliarde de euro, dintre care 14,9 miliarde sunt investiții noi, și acoperă mai multe sectoare, a precizat Președinția.

Suma este mai mare decât la prima ediție, de anul trecut, când guvernul a prezentat investiții de 30,4 miliarde de euro în 151 de proiecte.

Din pachetul de 42,5 miliarde de euro de anul acesta, aproximativ 30% dintre proiecte beneficiază de sprijin public, în special prin planul „France 2030”.

Investiții majore în aviație și energie

Proiectele-vedetă vizează în principal sectorul energetic, dar și domeniul spațial și sănătatea. Potrivit detaliilor oferite de Ministerul Economiei, ele sunt derulate mai ales de întreprinderi mici și mijlocii din regiunea Île-de-France, precum și din Nouvelle-Aquitaine și Normandia.

Doar două programe uriașe însumează 17,5 miliarde de euro, adică peste 40% din pachetul de investiții anunțat. Primul, evaluat la 9,5 miliarde de euro, aparține grupului ADP, care administrează aeroporturile din Paris. Grupul a lansat un amplu plan de investiții în infrastructură, finanțat în mare parte din taxele plătite de companiile aeriene.

Al doilea, estimat la 8 miliarde de euro, vine de la RTE, operatorul rețelei de transport al energiei electrice, aflat în centrul eforturilor de electrificare ale Franței.

La nivel local, Elyse Energy, o firmă din Lyon, va prezenta proiectul unei fabrici de biocombustibil pentru aviație în departamentul Pyrénées-Atlantiques, evaluat la 1,6 miliarde de euro, a confirmat compania.

Perspective sumbre pentru economia franceză

Summitul nu poate ascunde însă climatul economic apăsător. Perspectivele de creștere sunt mai bune în străinătate, iar asupra economiei franceze se adună nori negri. De aceea, multe companii foarte mari încearcă mai degrabă să reducă ponderea Franței în cifra lor de afaceri.

Mediul de afaceri din Franța nu e deloc încurajator. Proiectul legii bugetului, aflat acum în dezbaterea Parlamentului, prevede creșterea mai multor taxe pentru companii în 2027. La aceasta se adaugă scăderea puterii de cumpărare a gospodăriilor, care slăbește consumul, iar creșterea dobânzilor apasă asupra creditării.

La sfârșitul lunii octombrie, Insee, institutul național de statistică, a anunțat că investițiile companiilor au scăzut pentru al patrulea trimestru consecutiv.