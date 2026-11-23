Incendiul de la hotelul Alpin din Poiana Brașov nu a fost stins nici după 12 ore. Pompierii folosesc drone și camere cu termoviziune

1 minut de citit Publicat la 08:38 23 Noi 2026 Modificat la 08:44 23 Noi 2026

Pentru identificarea focarelor ascunse, pompierii utilizează camere cu termoviziune şi o dronă pentru recunoaştere aeriană. Foto: Facebook - IGSU

Pompierii braşoveni continuă, luni dimineaţa, să intervină pentru localizarea şi lichidarea incendiului izbucnit în urmă cu peste 12 ore la hotelul Alpin din Poiana Braşov, în lupta cu flăcările fiind utilizate camere cu termoviziune şi o dronă de recunoaştere aeriană, notează Agerpres.

„În continuare, pompierii depun eforturi susţinute pentru localizarea şi lichidarea incendiului izbucnit la un hotel din staţiunea Poiana Braşov. Intervenţia este una deosebit de dificilă, având în vedere configuraţia acoperişului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse.

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Este necesară îndepărtarea învelitorii şi intervenţia atât la nivelul acoperişului, cât şi pe faţadele clădirii, unde configuraţia construcţiei şi dificultatea accesului îngreunează semnificativ operaţiunile de stingere", a transmis, luni dimineaţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ISU Braşov.

Pentru identificarea focarelor ascunse, pompierii utilizează camere cu termoviziune şi o dronă pentru recunoaştere aeriană, pentru evaluarea situaţiei operative şi monitorizarea focarelor de incendiu.

Incendiul care a izbucnit duminică seara la mansarda hotelului a afectat o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi, iar circa 150 de persoane au fost evacuate din interiorul clădirii.

Potrivit datelor făcute publice de ISU Braşov, duminică, în jurul orei 22:00, incendiul se manifesta la nivelul acoperişului, al mansardei şi al ultimelor trei etaje ale clădirii.

„În urma producerii incendiului, aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din interiorul clădirii. Din fericire, până la acest moment, nu s-au înregistrat victime", a transmis ISU Braşov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost mobilizate forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul ISU Braşov, SVSU Râşnov, ISU Covasna, ISU Prahova şi ISU Argeş, precum şi echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.