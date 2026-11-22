Alertă în nordul județului Tulcea: MApN a ridicat două avioane F16 după ce radarele au detectat ținte aeriene la est de Insula Șerpilor

Modificat la 20:51 22 Noi 2026

Publicat la 20:51 22 Noi 2026

<1 minut de citit Publicat la 20:51 22 Noi 2026 Modificat la 20:51 22 Noi 2026

Alarmă în Tulcea pentru o posibilă o incursiune de drone. Foto: Getty Images

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit duminică seară un mesaj RO-Alert, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat ținte aeriene în apropierea graniței de est a României.

Potrivit comunicatului MApN, „în seara acestei zile, 22 noiembrie, radarele MApN au detectat ținte aeriene la est de Insula Șerpilor”.

Ca răspuns, armata a trimis două avioane de vânătoare în zonă.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea”, se arată în comunicat.

Aceste aeronave au rolul de a supraveghea și de a proteja spațiul aerian al României.

În paralel, autoritățile au luat măsuri pentru avertizarea populației. Centrul Național Militar de Comandă a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), pentru ca oamenii din zona de nord a județului Tulcea să fie alertați, iar „la ora 20.01 a fost transmis un mesaj RO-Alert”.

MApN nu a precizat deocamdată ce fel de ținte au fost detectate sau dacă acestea au intrat în spațiul aerian al României.

Ministerul a anunțat că „va reveni cu informații suplimentare”.