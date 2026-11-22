Cum au salvat o mamă și fiul ei de 16 ani o adolescentă dispărută, pe care băiatul o cunoscuse într-un joc online

6 minute de citit Publicat la 19:31 22 Noi 2026 Modificat la 19:37 22 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

O adolescentă din SUA, dată dispărută de mai bine de un an și ținută captivă într-un subsol din Oregon, a fost salvată după ce i-a cerut ajutorul unui băiat de 16 ani cu care juca Among Us. Mama băiatului, o asistentă medicală din Colorado, a reușit în mai puțin de 24 de ore să afle unde era ținută fata și să alerteze FBI, scrie BBC.

Landon Tresp, un adolescent de 16 ani, se afla în dormitorul lui, în casa familiei de la munte, din Colorado. Își terminase treburile zilnice și juca un joc online pe laptop, când a început să vorbească pe chat cu o altă jucătoare.

Era tot o adolescentă, iar cei doi „s-au plăcut din prima, cumva”, povestește el pentru BBC.

Landon i-a spus că îi place numele ei, iar ea i-a mărturisit că era un pseudonim. I-a spus că fugise de acasă și că era ținută acum împotriva voinței ei, la sute de kilometri de casă, deși nu știa exact unde. Fata, în vârstă de 17 ani, era dată dispărută de mai bine de un an.

Șocat, Landon s-a simțit „neputincios”, spune el. După două săptămâni de discuții, în care a aflat mai multe detalii, a hotărât să-i spună mamei lui, Khristina, pe 31 octombrie anul acesta. Khristina are 41 de ani, este asistentă medicală și mamă a cinci copii. Când Landon i-a povestit ce se întâmplă, tocmai îi machia pe copiii mai mici pentru Halloween, ca să meargă din casă în casă după dulciuri.

Așa au pornit mama și fiul pe drumul care avea să-i ducă la prietena lui Landon. Au luat legătura cu mama fetei, au colaborat cu FBI și, în final, au fost martori la salvarea adolescentei. Totul s-a întâmplat la doar 24 de ore după ce Landon îi spusese Khristinei prin ce trece fata.

„A avut o singură șansă să întindă mâna și să ceară ajutor, și m-a ales pe mine”, spune Khristina despre fata care avea 15 ani când a dispărut.

Landon i-a vorbit prima dată mamei lui despre „Jenny”, la jumătatea lunii octombrie, cu câteva săptămâni înainte de salvare.

„Mi-a pomenit ceva, cam la o săptămână după ce începuse să vorbească cu ea, că a cunoscut o fată online și că era foarte drăguță”, spune Khristina. Ea l-a avertizat atunci că „nu știi niciodată cine e de partea cealaltă a ecranului”.

„Trece printr-o perioadă foarte grea și caută un prieten”, i-a răspuns Landon.

Pe măsură ce Jenny îi povestea tot mai multe despre situația ei, Landon devenea însă tot mai îngrijorat.

Cei doi se cunoscuseră jucând Among Us, un joc pe care Landon îl descrie drept „un fel de Cluedo online, în spațiu”.

După ce i-a spus lui Landon că fugise de acasă, Jenny i-a povestit că un bărbat mai în vârstă o dusese în alt stat și nu o lăsa să plece. Era căutată ca persoană dispărută și i-a trimis lui Landon linkuri către articole despre dispariția ei. Credea însă că poliția nu o mai căuta.

Jenny era speriată și disperată, iar de aceea Landon a mers la mama lui.

Cu instinctul matern în alertă, Khristina a luat ea însăși legătura cu Jenny pe Discord, platforma criptată.

În timpul conversației, a povestit Khristina, Jenny i-a spus mamei din Colorado că trecuse prin „ani de abuzuri în viața ei și foarte, foarte multe probleme”.

În câteva ore, Jenny a început să-i spună Khristinei „mama”.

Khristina și-a dat seama că situația era gravă când a citit articolele despre dispariția fetei. Jenny știa că se află în Oregon și i-a spus numele unui oraș, dar nu știa exact unde era ținută. Khristina știa că are nevoie de mai multe informații. I-a cerut lui Jenny să găsească în casă o scrisoare sau un alt document pe care să apară un nume complet, iar fata a reușit.

„Atunci m-am apucat de treabă”, spune Khristina, care a început să caute prin evidențele fiscale și prin registrele de proprietate.

Khristina a restrâns lista de adrese, apoi le-a căutat pe un site imobiliar ca să găsească fotografii. I-a arătat pozele lui Jenny, iar fata a confirmat că a doua casă era cea în care era ținută.

„Următorul lucru pe care mi l-a cerut a fost să nu spun nimănui până nu pleacă (cel care o ținea captivă) – că avea arme în casă și că îi era foarte frică”, a spus Khristina.

Jenny i-a promis Khristinei că o va suna înapoi prin platforma de joc a doua zi dimineață, după ce bărbatul pleacă de acasă. Între timp, Khristina a început să caute instituția care se ocupa de cazul adolescentei dispărute. A contactat-o pe mama lui Jenny pe rețelele sociale, a vorbit scurt cu ea la telefon, iar apoi a fost sunată de un agent FBI.

„Ați văzut-o în viață?”, a întrebat-o agentul pe Khristina.

„Și i-am spus: «Da, am făcut apel video cu ea, am văzut-o, și ea zice: „Doamne, nu-mi vine să cred nimic din toate astea”»”, își amintește Khristina.

Când Jenny a sunat-o înapoi pe Khristina, după ce presupusul ei răpitor plecase de acasă, FBI a monitorizat convorbirea. Potrivit relatării din plângerea penală, Jenny a explicat că îl cunoscuse pe Adam Hunter Harmel pe rețelele sociale, în mai 2025.

Bărbatul îi spusese că are o dizabilitate și că are șoldurile „praf”, oferindu-i bani dacă îl ajută să ajungă în Oregon.

După ce a luat-o din Utah, Harmel i-a aruncat telefonul într-un râu, a dus-o cu mașina în Oregon și a ținut-o în subsol. O obliga să doarmă în patul lui, lipită de perete, în timp ce el ținea un cuțit sub pernă, ca să nu poată fugi. I-a dat un telefon mobil de pe care nu putea suna, dar care se putea conecta la wifi. Așa a reușit fata să joace jocul online.

Bărbatul de 39 de ani „devenea violent și agresiv”, se arată în document, inclusiv lovind-o și agresând-o sexual.

De asemenea, ar fi obligat-o pe Jenny să-și scoată aparatul dentar cu un clește, ca să nu poată fi identificată.

În timp ce Khristina și FBI ascultau toate acestea, forțele de ordine, care aflaseră unde se afla Jenny, se pregăteau să o pună în siguranță.

Cât timp Harmel era plecat de acasă, polițiștii au fost trimiși pe stradă și la adresa respectivă, iar Khristina o pregătea pe Jenny pentru fuga spre libertate.

Fata i-a spus Khristinei că mai încercase să fugă, fără succes.

Poliția a fost „fenomenală… îmi dădeau vești din când în când, știi, «Suntem la nouă minute, suntem la șapte minute»”, spune Khristina, care a stat tot timpul la telefon cu Jenny, cu fiul ei, Landon, alături.

Khristina auzea și alți oameni în casă și se temea că cineva ar putea afla ce se întâmplă și i-ar putea face rău fetei.

N-a lăsat-o însă pe Jenny să simtă nimic din aceste temeri.

„Vreau să respiri adânc de trei ori cu mine”, i-a spus ea adolescentei. „Când un polițist îmi spune să pornești și îți transmit mesajul, vreau să urci scările alea cât de repede poți… Apucă ușa de la subsol. Vreau să mergi mai departe pe holul ăla și să apuci ușa de la intrare… nu te opri”.

Mama și fiul au urmărit cu sufletul la gură cum Jenny a fugit în brațele unui polițist din poliția statului.

Harmel se află acum în custodie federală și a fost acuzat, printr-o plângere penală, de transportarea unei persoane cu intenția de a comite infracțiuni sexuale. Presa locală din Oregon a relatat, de asemenea, că bărbatul fusese acuzat că abuzase sexual un copil de șase ani, în lunile dinaintea dispariției lui Jenny, iar în martie 2025 fusese emis împotriva lui un ordin de protecție pentru abuz sexual.

Bărbatul rămâne după gratii în așteptarea procesului.

Avocatul acuzatului nu a răspuns solicitării BBC de a comenta.

Jenny, în schimb, vorbește zilnic cu Khristina și cu Landon, căruia încă îi place să joace jocuri online cu ea.

„Uneori stăm pur și simplu pe apel video, doar ca să știe că are pe cineva căruia îi pasă de ea”, spune Khristina. „Aseară a stat pe video cu mine cât am gătit cina… e frumos să știi că, atunci când are o zi proastă sau un moment greu, mă poate suna imediat pe mine sau îl poate suna imediat pe Landon. Se descurcă excelent pentru tot prin ce a trecut”.

Nu s-au întâlnit încă față în față, dar încearcă să facă asta posibil.

„Sper să o pot strânge în brațe curând”, spune Khristina.