Martorii au relatat că localnicii încercau să îşi scoată familiile de sub dărâmături. Foto: Profimedia Images

Organizația Națiunilor Unite (ONU) și Sudanul acuză Etiopia că a atacat mai multe zone rezidențiale și un sediu ONU din Khartoum, relatează Agerpres. Atacul cu drone a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică.

O sursă a armatei sudaneze a afirmat că atacurile au fost lansate de pe aeroportul Bahir Dar din Etiopia.



Armata a recucerit în martie capitala de la paramilitarii din Forţa de Sprijin Rapid (FSR). Sudanul acuză frecvent Etiopia că îi susţine pe rebeli, însă guvernul de la Addis Abeba nu recunoaşte.



Autorităţile sudaneze nu au comunicat duminică informaţii despre eventuale victime ale atacurilor de la primele ore ale zilei.



Martorii au relatat că localnicii încercau să îşi scoată familiile de sub dărâmături. Printre altele, a fost lovită şi casa muezinului unei moschei din Jebel Aulia, la circa 45 de km de centrul capitalei.



Lovitura asupra clădirii ONU, unde se găseau angajaţi ai organizaţiei, a fost confirmată de Oficiul de Coordonare a Afacerilor Umanitare (OHCA) pe platforma X. Agenţia Naţiunilor Unite a precizat că sediul respectiv, care a suferit distrugeri, este situat într-un cartier civil din Khartoum.



Sudanul a sesizat la începutul lui noiembrie Consiliul de Securitate al ONU şi Uniunea Africană, acuzând Etiopia de „agresiune flagrantă”.



Etiopia susţine la rândul său că Sudanul sprijină rebelii din Frontul de Eliberare a Poporului din Tigre; Sudanul respinge acuzaţiile.



Conflictul între forţele guvernamentale şi FSR izbucnit în Sudan în aprilie 2023 s-a soldat până acum cu peste 200.00 de morţi, printre victime aflându-se membri ai personalului umanitar. ONU consideră că conflictul a provocat cea mai gravă criză umanitară din lume.



Conform ONU, trei sferturi din cei peste 1630 de civili ucişi anul acesta în Sudan au fost atacaţi cu drone.